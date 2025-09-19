Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Jesuu habló de su estado de salud tras sufrir accidente de tránsito: “Gracias a Dios”

Las imágenes del carro destruido de La Jesuu tras su accidente generaron preocupación y mensajes de apoyo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así quedó el carro donde la Jesuu se accidentó
‘La Jesuu’ sufre aparatoso accidente: Así quedó su carro (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido caleña, reconocida como La Jesuu, y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió en redes sociales el difícil momento que vivió después de un accidente de tránsito.

El hecho dejó su carro irreconocible y generó impacto entre sus seguidores al ver las imágenes que publicó tras su aparatoso accidente.

¿Cómo quedó el carro de La Jesuu tras accidente de tránsito?

La influenciadora se desplazaba rumbo a Cali cuando perdió el control de su vehículo en medio de la lluvia.

En sus historias de Instagram relató que la vía estaba recién pintada y, al frenar en una curva, el carro patinó y estuvo a punto de irse a un barranco.

Para evitarlo, decidió chocar contra un árbol, lo que dejó el vehículo completamente destruido.

Las fotografías compartidas en redes mostraron el estado del vehículo rojo tras el accidente: la parte delantera quedó destrozada, el capó se levantó por completo y varias piezas del motor resultaron afectadas.

Así quedó el carro donde la Jesuu se accidentó
El fuerte accidente de ‘La Jesuu’: así quedó su carro irreconocible (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es el estado de salud de La Jessu luego de su accidente en carretera?

A pesar de la magnitud de los daños materiales, la influenciadora solo presentó una lesión leve en el tobillo.

En sus historias de Instagram dejó una reveladora reflexión a sus cientos de seguidores:

“Afortunadamente gracias a Dios estoy bien, solo se hinchó el tobillo”.

Tras su ingreso al hospital, La Jesuu contó que coincidió con otra joven que había sufrido un accidente similar en moto en la misma vía, lo que reforzó su llamado de atención sobre la importancia del mantenimiento vial a las autoridades de tránsito.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar ante la preocupación por el estado de salud de la influenciadora caleña, quienes además pidieron a las autoridades mayor seguridad en las vías.

Algunos expresaron su alegría al confirmar que la influenciadora estaba bien de salud: “OMG, lo importante aquí es que estás bien. No soy la más de ella, pero no se le desea el mal a nadie”; “Gracias a Dios estás bien y no te pasó nada”, fueron algunos de los mensajes en redes.

