Daniella Álvarez recibió curioso comentario sobre su cuerpo: así reaccionó

Daniella Álvarez, una de las mujeres más queridas del entretenimiento nacional, capturó la atención en redes sociales luego de que uno de sus seguidores le elogiara particular zona del cuerpo.

¿Por qué Daniela Álvarez capturó la atención en redes sociales? Esta fue la razón

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, la exreina de belleza no solo se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades, pues también decidió responder a algunos mensajes poco habituales, como por ejemplo el que recibió sobre sus axilas, "¿Te han dicho que tus axilas están bien s3xys?".

Frente al particular comentario sobre esta zona específica de su cuerpo, Álvarez habló sin filtros y dejó ver qué opina de este tipo de mensajes.

"Esta pregunta pareciera que no fuera importante, pero si es importante, yo pienso que uno como mujer, una de las cosas que más le da seguridad a uno es tener unas axilas bonitas", señaló la barranquillera.

¿Qué dijo Daniela Álvarez tras recibir particular elogio por sus axilas?

Segundos más tarde, Daniela continuó diciendo que no hay nada más cómodo para una mujer que poder tener unas axilas que le permitan sentirse cómodas y usar cierto tipo de prendas como trajes de bañ0 o blusas sin manga.

Además de expresar su punto de vista frente a esto, la presentadora colombiana dio a conocer que, para ella, la única manera de tener una "axila bonita", es única y exclusivamente con láser.

Daniella Álvarez recibió elogios en particular zona del cuerpo. Foto | Noam Galai.

¿Cuál fue la reacción de Daniela Álvarez tras recibir curioso mensaje?

Casi que al final del video cuando la modelo muestra con detalle cómo luce su axila, es interrumpida por Ricardo Álvarez, su hermano, quien bromea al referirse a una de las preguntas que recibió en la misma dinámica segundos antes.

En la dinámica que se extendió por un largo tiempo, la mujer que se ha convertido en un ejemplo de resiliencia por su historia de vida, también respondió a otras dudas relacionadas con el momento que marcó su vida para siempre: la pérdida de su pierna.

Daniella Álvarez y su respuesta tras elogio a particular zona del cuerpo. Foto | JULIEN DE ROSA.

Allí, una vez más compartió su testimonio sobre lo que ha significado este doloroso episodio de su vida y cómo ha sabido sobreponerse pese a las dificultades.