Cintia Cossio presume su figura tras días de dar a luz: “Nunca imaginé estar, así como sí nada”

Cintia Cossio volvió a ser tendencia en redes sociales al mostrar cómo luce su figura a solo 18 días de dar a luz a su segundo hijo.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke fue diagnosticada con preocupante enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe

La creadora de contenido digital compartió una publicación en la que habló sobre su disciplina durante el embarazo y cómo su rutina saludable le permitió mantener su bienestar físico y mental.

¿Cómo logró Cintia Cossio recuperar su figura tan rápido?

En una de sus historias de Instagram la empresaria compartió a sus más de siete millones de seguidores, cómo luce su figura tras tres semanas de dar a luz de su segundo hijo, Lucca, fruto del amor con el creador de contenido, Jhoan López.

En la publicación, Cintia Cossio destacó la importancia de mantener hábitos saludables incluso durante el embarazo.

“Y aquí es donde me siento orgullosa de la disciplina que tuve durante todo mi embarazo: una alimentación 100% saludable y entrenar hasta el último momento”, expresó.

Según sus palabras, la alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio hasta el final de la gestación fueron claves para su recuperación.

Artículos relacionados Talento nacional Esta fue la última publicación en redes de B-King antes de ser reportado como desaparecido

“Más allá del lado físico, lo hacía por mi salud mental y para enfrentar los bajonazos del postparto (ya me había pasado con Thiago)”, afirmó.

La influenciadora resaltó que su cuerpo responde día a día a los cuidados que tuvo durante la gestación, y mostró satisfacción por cómo se siente tanto por fuera como por dentro tras la cesárea.

“Hoy, a 18 días de mi cesaría puedo ver como mi cuerpo, día a día me está retribuyendo todo lo que hice por el durante la gestación. No solo por fuera también por dentro”.

¿Qué papel juega la disciplina en la rutina postparto de Cintia Cossio?

La influenciadora compartió además con sus seguidores que la constancia en sus hábitos le ha permitido observar cambios positivos rápidamente.

“Nunca imaginé estar, así como sí nada días de una cesaría, con un cuerpo respondiendo tan bien por dentro y por fuera a pesar de la falta de sueño”

Con esta publicación, Cintia Cossio no solo mostró su figura, sino también su filosofía sobre la importancia de la disciplina durante el embarazo y el autocuidado en la maternidad.