Ornella Sierra destapó sus fracasos de 2025: perdió millones, quedó calva y confesiones que sacuden

No hay duda de que una de las mujeres que experimentó subidas y bajadas este 2025 fue la influencer Ornella Sierra.

El año pasado, Ornella cerró con broche de oro, tras su participación en La casa de los famosos Colombia. No obstante, este 2025, la creadora de contenido costeña pasó de todo un poco.

Pese a las caídas, Ornella Sierra se mantiene en las redes sociales, en búsqueda de oportunidades y creciendo en los distintos ámbitos de su vida. Es por ello que la influenciadora compartió un contenido reflexivo en el que habló de sus fracasos en 2025.

¿Por qué Ornella Sierra perdió millones de pesos en 2025?

Sí, la joven costeña rompió el silencio en torno a los fracasos que tuvo en 2025 y sorprendió porque en la lista reveló que tuvo que pagar millones de pesos por no leer bien un contrato, entre otras más situaciones que vivió mes tras mes.

De acuerdo con Ornella Sierra, empezó el 2025 pagando una cláusula de nada más y nada menos que 30 millones de pesos por leer mal un contrato, fue funada y una marca con la que amaba trabajar no la volvió a buscar.

Ornella Sierra tuvo un 2025 que la marcó | Foto del Canal RCN.

Sumado a lo dicho, la influenciadora contó que estaba viviendo un sueño a nivel laboral y luego eso se truncó, indicó que es el momento en el que todavía eso le duele. Asimismo, reveló que hubo un momento en el que ninguna marca quería trabajar con ella.

"Por primera vez me gasté lo del arriendo y me cortaron todos los servicios por desordenada, y todo esto pasó en vísperas de mi cumpleaños... Perdí parte de la comunidad que tanto me costó conseguir, pero aquí seguimos", manifestó Ornella Sierra.

Ornella Sierra aprendió de los fracasos | Foto del Canal RCN.

¿Qué otros fracasos tuvo Ornella Sierra en 2025?

De la misma manera, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia señaló que la "boletearon", aumentó de tallas, quedó calva, le dio depr3sión posquirúrgica, tuvo crisis de identidad, no compró casa, no fue a Punta Cana.

