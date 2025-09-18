La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera interpuso una demanda contra el cantante Brandon de Jesús López Orozco más conocido como Beéle, en el condado de Miami-Dade.

¿Qué revelan los documentos de la demanda que Isabella Ladera interpuso contra Beéle?

En el comunicado compartido en redes sociales Ladera, indica que la acción judicial busca responsabilizar al artista y a otras partes no identificadas por la difusión no autorizada de contenido privado.

La influencer venezolana afirma que la exposición de su intimidad le ha causado angustia emocional, humillación y afectaciones en su vida personal y profesional.

La demanda contempla cargos por invasión de privacidad, acoso cibernético, negligencia e imposición intencional de angustia emocional.

"Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento es un delito, y lo único que deja son cicatrices", dice el documento de la demanda.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios internacionales, Ladera asegura que Beéle le pidió grabar ciertos momentos y que nunca imaginó que ese material pudiera llegar a circular públicamente.

Hasta ahora, Beéle ha negado ser responsable de la difusión de dicho material y, a través de sus abogados, ha solicitado respeto a su dignidad y a su vida personal.

Según fuentes cercanas al caso, el cantante pidió detener la circulación, alegando la vulneración de sus propios derechos.

La situación se enmarca en un complejo historial mediático que el artista ha enfrentado en los últimos años.

Beéle ya había protagonizado titulares debido a su vida sentimental, particularmente tras las acusaciones de infidelidad a su expareja Camila "Cara" Rodríguez, madre de sus dos hijos.

¿Cómo fue la relación de Isabella Ladera y Beéle?

El romance entre la influencer venezolana y el cantante colombiano comenzó con gran exposición pública.

Ambos asistieron juntos a eventos como Premio Lo Nuestro y compartieron momentos de complicidad en redes sociales. Isabella incluso apareció en el videoclip “Frente al mar” de Beéle.

Sin embargo, la relación estuvo rodeada de controversias. Cara acusó a Beéle de haberle sido infiel con Ladera, algo que el artista reconoció en entrevistas.

Por su parte, Isabella venía de una relación con el creador de contenido puertorriqueño Isander Pérez, padre de su hija.

Tras varias polémicas y enfrentamientos en redes sociales, Ladera confirmó en octubre de 2024 la ruptura definitiva con Beéle.

Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, aunque los asuntos legales los mantienen nuevamente en el centro de la atención mediática.