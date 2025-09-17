Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla se sinceró sobre el amor en La casa de los famosos: “No me gustan las relaciones mediáticas”

Altafulla confesó que no buscaba amor en La casa de los famosos Colombia, ya que no le gustan las relaciones mediáticas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla confiesa su verdad sobre Karina y las relaciones en La Casa de los Famosos
Altafulla revela por qué no buscaba amor en La Casa de los Famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En una reveladora entrevista en un pódcast, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, confesó que no buscaba el amor cuando ingresó al reality.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Altafulla y su relación con Karina García?

Durante la competencia de convivencia, Altafulla y Karina iniciaron un romance que generó polémica por sus actuaciones y demostraciones de amor en vivo, las cuales desataron una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

Altafulla confiesa su verdad sobre Karina y las relaciones en La Casa de los Famosos
Altafulla confiesa su verdad sobre el amor en La casa de los famosos Colombia. (foto: Canal RCN)

Tras el reality, oficializaron su relación e incluso se vio a Altafulla compartiendo con los dos hijos de Karina, lo que en redes sociales se mostraba como una complicidad y unión familiar.

Artículos relacionados

Sin embargo, en los últimos días los internautas se han preguntado por qué ya no aparece en las publicaciones de la influencer, modelo y empresaria paisa, lo que ha alimentado rumores de una posible ruptura.

¿Qué dijo Altafulla sobre el amor en La casa de los famosos y su relación con Karina García?

Hace unos días salió a la luz una nueva entrevista en el pódcast Realidades Ocultas, donde Altafulla habló sobre su música, su paso por La casa de los famosos y su historia de amor con Karina.

Artículos relacionados

Altafulla confesó que lo mejor de su paso por La casa de los famosos fue haber estado allí, y sorprendió al revelar que disfruta estar tranquilo y alejado de las polémicas. También afirmó que considera su relación con Karina como una de las cosas más bonitas que le dejó el reality.

“Así como fue muy bonito y me llenó tanto, también creo que fue lo que ocasionó tantos problemas, quizá por la vibra que teníamos”, expresó.

El exconcursante agregó que, como cualquier otra pareja, vivieron altibajos que despertaban inconformidad en el público: “Nosotros nos encerrábamos en nuestra capsulita y no nos importaba nada más, solo nos encargábamos de vivir el momento”.

Altafulla confiesa su verdad sobre Karina y las relaciones en La Casa de los Famosos
La inesperada confesión de Altafulla sobre el amor en La Casa de los Famosos. (Foto: Canal RCN)

Sobre la experiencia de sostener un romance bajo la mirada pública, Altafulla reconoció:

“Es demasiado difícil llevar una relación mediática, poder hacer planes normales y al mismo tiempo lidiar con todo lo que dicen. Siempre hay personas que aparecen con el fin de ocasionar discordia, y para eso hay que tener mucha madurez”, reveló.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García Karina García

Karina García se encontró con varios excompañeros de reality: uno de ellos es inesperado

Karina García apareció en el gimnasio al lado de tres ex de La casa de los famosos Colombia y uno de ellos asombró.

La Jesuu, Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

Yina Calderón y Melissa Gate lanzaron pulla contra La Jesuu: "mal oliente"

En medio de una transmisión en vivo, Yina Calderón y Melissa Gate no se guardaron nada respecto a su participación en La casa de los famosos Colombia.

Fans presionan a Andrea Valdiri tras reacción de Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri: fans le piden que responda a Yina tras polémico comentario sobre su accidente

La lesión de Andrea Valdiri previo a Stream Fighters 4 abrió debate entre los fans tras la reacción de Yina Calderón.

Lo más superlike

Quién es la poderosa familia de Miss Universe México, Fátima Bosch Talento internacional

Fátima Bosch: ¿Quién es la poderosa familia de Miss Universo México 2025, tras polémico certamen?

La familia de Fátima Bosch, recién coronada Miss Universo México, genera curiosidad tras la polémica en el certamen.

Regalos amigo secreto Viral

¿Qué regalar a mi amigo secreto con poco presupuesto?, la IA revela las mejores opciones

Las canciones favoritas que no paran de sonar en la cárcel de El Buen Pastor Epa Colombia

Estas son las canciones más sonadas entre las reclusas de El Buen Pastor

Valentina Taguado, Luis Fernando Hoyos, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Violeta dedicaron plato con pulla a Luis Fernando Hoyos en MasterChef, ¿que no regrese?

Cardi B Cardi B

Cardi B confirma que está embarazada y espera un hijo con Stefon Diggs