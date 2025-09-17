Altafulla se sinceró sobre el amor en La casa de los famosos: “No me gustan las relaciones mediáticas”

En una reveladora entrevista en un pódcast, el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, confesó que no buscaba el amor cuando ingresó al reality.

¿Qué pasó entre Altafulla y su relación con Karina García?

Durante la competencia de convivencia, Altafulla y Karina iniciaron un romance que generó polémica por sus actuaciones y demostraciones de amor en vivo, las cuales desataron una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

Tras el reality, oficializaron su relación e incluso se vio a Altafulla compartiendo con los dos hijos de Karina, lo que en redes sociales se mostraba como una complicidad y unión familiar.

Sin embargo, en los últimos días los internautas se han preguntado por qué ya no aparece en las publicaciones de la influencer, modelo y empresaria paisa, lo que ha alimentado rumores de una posible ruptura.

¿Qué dijo Altafulla sobre el amor en La casa de los famosos y su relación con Karina García?

Hace unos días salió a la luz una nueva entrevista en el pódcast Realidades Ocultas, donde Altafulla habló sobre su música, su paso por La casa de los famosos y su historia de amor con Karina.

Altafulla confesó que lo mejor de su paso por La casa de los famosos fue haber estado allí, y sorprendió al revelar que disfruta estar tranquilo y alejado de las polémicas. También afirmó que considera su relación con Karina como una de las cosas más bonitas que le dejó el reality.

“Así como fue muy bonito y me llenó tanto, también creo que fue lo que ocasionó tantos problemas, quizá por la vibra que teníamos”, expresó.

El exconcursante agregó que, como cualquier otra pareja, vivieron altibajos que despertaban inconformidad en el público: “Nosotros nos encerrábamos en nuestra capsulita y no nos importaba nada más, solo nos encargábamos de vivir el momento”.

Sobre la experiencia de sostener un romance bajo la mirada pública, Altafulla reconoció: