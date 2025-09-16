Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico y sorprende con el resultado: así quedó

Rebeca Castillo, candidata de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality mostró cómo quedó tras retoque físico: "Mi seguridad creció".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo retoque físico
Rebeca Castillo, Miss Amazonas, se hizo cambio físico. (Foto Canal RCN)

Rebeca Castillo se dio a conocer en Colombia tras su participación en Miss Universe Colombia, el reality, programa en el que representó al departamento de Amazonas.

¿Cómo quedó Rebeca Castillo, Miss Amazonas, tras hacerse retoque estético?

Rebeca Castillo se volvió tendencia tras su sorpresiva renuncia a Miss Universe Colombia por decisión personal.

Sin embargo, tras su renuncia al programa, la joven se ha mostrado activa en redes sociales y recientemente, les reveló a sus seguidores que se sometería a procedimiento estético sin dar detalles.

En las últimas horas, Rebeca Castillo les reveló a sus seguidores cuál fue el cambio estético que se hizo y cómo quedó tras este procedimiento.

Rebeca Castillo
Rebeca Castillo, Miss Amazonas, mostró cómo quedó tras retoque estético. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Rebeca Castillo tras ver el resultado de su cambio estético?

La exparticipante de Miss Unvierse Colombia, el reality les mostró a sus seguidores que se hizo un diseño de sonrisa.

Rebeca Castillo mostró el antes y después de su cambio estético, sorprendiendo con el gran cambio que tuvo en sus dientes y en su físico tras este procedimiento estético.

Tras hacerse dicho procedimiento, la influenciadora les reveló a sus seguidores que se sentía feliz y con mayor seguridad con su nueva sonrisa.

Les comparto que mi seguridad creció aún más gracias al hermoso trabajo de la doctora. Me siento feliz de llevar mi mejor sonrisa a cada escenario de mi vida.

¿Por qué Rebeca Castillo, Miss Amazonas, renunció a Miss Universe Colombia, el reality?

La renuncia de Rebeca Castillo se dio en el cuarto capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, en donde dejó a Claudia Bahamón sorprendida, los jurados y sus compañeras.

Soy consciente de que los reinados de belleza requieren mucho esfuerzo y dedicación. Por eso decidí dar un paso al costado para poder prepararme mejor, física y mentalmente.

Sin embargo, la candidata tomó la decisión de renunciar tras asegurar que no se sentía lo suficientemente preparada para participar en un certamen de belleza.

Rebeca Castillo
Miss Amazonas reveló por qué renunció a Miss Universe Colombia, el reality. | Foto: Canal RCN
