Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentina Taguado sorprendió a Valeria Aguilar con confesión tras su salida de MasterChef

Valentina Taguado reveló cuál fue el mayor premio de Valeria Aguilar tras su paso por MasterChef Celebrity: "Lo tienes todo".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentina Taguado le dedicó emotivo mensaje a Valeria Aguilar
Valentina Taguado le dedicó emotivas palabras a Valeria Aguilar. (Foto Canal RCN)

El capítulo del 16 de septiembre dejó una de las salidas más sorpresivas y emotivas hasta el momento en MasterChef Celebrity, la eliminación de Valeria Aguilar.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras la eliminación de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity?

La salida de Valeria Aguilar rompió varios corazones dentro de la cocina más famosa del mundo, uno de ellos el de la locutora de "¿Qué Hay pa' Dañar?", Valentina Taguado.

Valentina Taguado se mostró destrozada con la eliminación de su mejor amiga de MasterChef Celebrity y su despedida conmovió a más de uno de sus compañeros y a los televidentes.

"Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO. Gracias a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa. Eres el verdadero yo sí gané".

Precisamente, Valentina le dedicó emotivas palabras a Valeria tras su salida y en las últimas horas le volvió a dejar un emotivo mensaje en redes en el que le aseguró que era una ganadora tras su salida de MasterChef Celebrity.

Valeria Aguilar, Valentina Taguado
Valentina Taguado le reveló a Valeria Aguilar por qué la considera una ganadora. (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la confesión que le hizo Valentina Taguado a Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef Celebrity?

Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef Celebrity hizo una publicación en la que se dejó ver disfrutando de la playa al ritmo de "No soy de aquí, ni soy de allá" de Facundo Cabral.

Además, compartió fotos en las que dejó ver el apoyo de su familia tras su salida de MasterChef Celebrity y de los amigos que le dejó el programa de cocina del Canal RCN.

Precisamente, Valeria aseguró que con todo esto sabía que había salido como una ganadora de MasterChef, publicación a la que reaccionó Valentina Taguado.

Valentina Taguado le confesó a Valeria que ella era una ganadora porque tenía todo a nivel personal, laboral y familiar, asegurándole que tenía todo para triunfar en la vida.

Lo eres todo y lo tienes TODO. YA GANASTE princesa, te amo.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Valeria Aguilar al comentario de Valentina Taguado?

Valeria Aguilar no fue indiferente ante el comentario de su amiga Valentina Taguado, a quien le respondió que MasterChef Celebrity ya las había hecho ganadoras a ambas.

Ganamos, princesa.

Con este cruce de mensajes, ambas participantes confirmaron que su amistad está más sólida que nunca y que para ambas es un premio haberse conocido en MasterChef Celebrity.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valeria Aguilar, Patricia Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales llena de cariño a Valeria Aguilar por eliminación en MasterChef: “Mi sobrina”

Patty Grisales se mostró visiblemente conmovida después de Valeria Aguilar quedar eliminada en MasterChef Celebrity.

Claudia Bahamón y Valeria Aguilar Claudia Bahamón

Claudia Bahamón rompe el silencio tras salida de Valeria Aguilar en MasterChef: “Amor y humor”

La presentadora Claudia Bahamón generó un emotivo mensaje tras la reciente eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef.

Claudia Bahamón, Caterin Escobar Claudia Bahamón

Claudia Bahamón confesó por qué no publicó nada con Caterin Escobar tras ser eliminada en MasterChef

Claudia Bahamón reveló la verdad luego de no haber reaccionado a la eliminación de Caterin Escobar en MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Luis Alfonso sufrió un accidente Talento nacional

Luis Alfonso sorprendió a sus fans con un nuevo tatuaje ¿Sobre qué es?

Luis Alfonso compartió el proceso de su tatuaje de San Miguel, pero horas después preocupó a sus seguidores tras sufrir un accidente.

Persona sostiene el celular con sus manos. Tecnología

Apple presentó iOS 26: conoce las novedades y los modelos de iPhone que podrán actualizarse

La carrera de Christian Nodal bajo la influencia de Pepe Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal reemplaza a su padre: ¿Pepe Aguilar dirigirá toda su carrera musical?

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso

Karol G Karol G

¡Karol G hace historia! la paisa se convirtió en la primera latina cabeza de cartel en Coachella