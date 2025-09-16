Valentina Taguado sorprendió a Valeria Aguilar con confesión tras su salida de MasterChef

El capítulo del 16 de septiembre dejó una de las salidas más sorpresivas y emotivas hasta el momento en MasterChef Celebrity, la eliminación de Valeria Aguilar.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras la eliminación de Valeria Aguilar de MasterChef Celebrity?

La salida de Valeria Aguilar rompió varios corazones dentro de la cocina más famosa del mundo, uno de ellos el de la locutora de "¿Qué Hay pa' Dañar?", Valentina Taguado.

Valentina Taguado se mostró destrozada con la eliminación de su mejor amiga de MasterChef Celebrity y su despedida conmovió a más de uno de sus compañeros y a los televidentes.

"Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO. Gracias a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre mi princesa. Eres el verdadero yo sí gané".

Precisamente, Valentina le dedicó emotivas palabras a Valeria tras su salida y en las últimas horas le volvió a dejar un emotivo mensaje en redes en el que le aseguró que era una ganadora tras su salida de MasterChef Celebrity.

Valentina Taguado le reveló a Valeria Aguilar por qué la considera una ganadora. (Foto del Canal RCN)

¿Cuál fue la confesión que le hizo Valentina Taguado a Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef Celebrity?

Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef Celebrity hizo una publicación en la que se dejó ver disfrutando de la playa al ritmo de "No soy de aquí, ni soy de allá" de Facundo Cabral.

Además, compartió fotos en las que dejó ver el apoyo de su familia tras su salida de MasterChef Celebrity y de los amigos que le dejó el programa de cocina del Canal RCN.

Precisamente, Valeria aseguró que con todo esto sabía que había salido como una ganadora de MasterChef, publicación a la que reaccionó Valentina Taguado.

Valentina Taguado le confesó a Valeria que ella era una ganadora porque tenía todo a nivel personal, laboral y familiar, asegurándole que tenía todo para triunfar en la vida.

Lo eres todo y lo tienes TODO. YA GANASTE princesa, te amo.

¿Cómo reaccionó Valeria Aguilar al comentario de Valentina Taguado?

Valeria Aguilar no fue indiferente ante el comentario de su amiga Valentina Taguado, a quien le respondió que MasterChef Celebrity ya las había hecho ganadoras a ambas.

Ganamos, princesa.

Con este cruce de mensajes, ambas participantes confirmaron que su amistad está más sólida que nunca y que para ambas es un premio haberse conocido en MasterChef Celebrity.