Exparticipante de La casa de los famosos sorprende con su habilidad para el ring, ¿de quién se trata?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia y creador de contenido caleño, José Rodríguez, asombró al mostrar sus habilidades con los guantes.

José Rodríguez sorprendió al mostrar su disciplina y constancia con los guantes. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Qué mostró José Rodríguez sobre su entrenamiento sobre el ring?

Por medio de sus historias de Instagram, el influencer compartió una dura rutina de entrenamiento sobre el ring.

En el video se le puede ver con disciplina y constancia, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de su entrenador.

La publicación dejó ver a un José enfocado, entregado y con una energía que refleja su compromiso con este nuevo reto personal.

Sus movimientos, la precisión de cada impacto y la manera en que mantiene la concentración durante la práctica, evidencian que no se trata de un pasatiempo improvisado, sino de un proceso que requiere esfuerzo y dedicación.

¿José Rodríguez y Yaya Muñoz siguen juntos?

Por otra parte, José Rodríguez y la modelo Yaya Muñoz, también exparticipante del reality, siguen juntos.

Esta relación, al igual que la de Norma Nivia y Mateo Varela, se ha mantenido estable después del programa.

Yaya se encuentra actualmente como conductora en un programa digital, mientras José continúa creciendo en redes sociales.

Además, se le ha visto muy cercano a su amigo y creador de contenido La Liendra, con quien comparte encuentros de fútbol, partidas de FIFA y momentos de diversión.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

Hace unos días, Yaya Muñoz abrió su corazón en redes sociales y habló de lo que la llevó a enamorarse de José Rodríguez.

Sus palabras generaron opiniones encontradas entre los internautas, quienes debatieron sobre su explicación y la forma en que describió la relación.

La modelo aseguró que uno de los aspectos que hace especial su vínculo con José es la manera en que él fue formado.

Rodríguez, aunque nació en Cali, vivió gran parte de su infancia en España, país al que se trasladó con su familia cuando apenas tenía tres años.

Esa experiencia, según Yaya, le permitió crecer bajo dinámicas culturales distintas a las que suelen predominar en muchos hombres colombianos.

Artículos relacionados Blessd Blessd presume su nuevo físico y causa furor entre sus seguidores, tras culminar con éxito su gira

Para ella, esa mezcla de raíces le ha dado a José una visión diferente sobre las relaciones y la convivencia, lo que se refleja en la estabilidad que han construido juntos.

La doble nacionalidad del creador de contenido no es solo un dato en su documento, sino un factor que, de acuerdo con Yaya, influye en su manera de pensar y actuar.