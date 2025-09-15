Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Dayro Moreno se ha convertido en uno de los jugadores más querido en Colombia, esto por su carisma, personalidad irreverente y por ser el máximo goleador del FPC. Cariño que quedó en evidencia en las dos últimas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

Dayro Moreno se pronuncio tras su regreso a la Selección Colombia, ¿qué dijo?

El futbolista tolimense que está próximo a sus 40 años rompió el silencio tras su regreso a la Selección Colombia luego de más de 9 años.

A través de un creativo video, el jugador del Once Caldas reveló que lo que vivió en su última convocatoria con la Tricolor fue algo que siempre soñó y que para él quedaran para toda su vida.

Para mí estos diez días que viví en la Selección Colombia fue algo inolvidable.

Dayro Moreno aseguró que lo que más lo marcó durante su convocatoria es ver todo el estadio Metropolitano de Barranquilla gritar y corear su nombre y también sentir el apoyo de millones de personas.

Todo el mundo pendiente de mí, yo decía gracias Dios, gracias país, tener todo un país a favor de uno es una cosa impresionante, me eriza, esto va a quedar marcado para mi vida.

Dayro Moreno rompió el silencio tras su convocatoria a la Selección Colombia. (AFP: Luis ACOSTA)

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Cómo reaccionó el papá de Dayro Moreno a audio viral de niño tras partido de Once Caldas vs. Millonarios?

Este video compartido por Dayro Moreno en sus redes sociales empezó con un video de su padre, Edinael Moreno, en el que respondía al audio viral de un niño que lo acusó de no querer a su hijo.

En redes se hizo viral hace varios meses el video de un niño que salía molesto de El Campín tras un partido entre Millonarios y Once Caldas, el menor tras ser indagado sobre Dayro Moreno soltó la ahora famosa frase: "Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere".

El padre de Dayro Moreno al ser preguntado por este video viral que se volvió un meme en redes sociales y que todavía se le recuerda a Dayro Moreno en diferentes entrevistas, aseguró que él sí quería a su hijo y estaba orgulloso.

Yo sí quiero a Dayro Moreno y el país sí quiere a Dayro.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. recreó foto junto a su padre con ayuda de la IA: así reaccionó al verla

Papá de Dayro Moreno reveló que buscó al niño del audio viral

El papá de Dayro Moreno había sido entrevistado semanas atrás en donde le indagaron por este audio viral que ahora acompaña a su hijo.

El señor Edinael Moreno en su momento aseguró que de ninguna manera era verdad eso que decía el pequeño hincha de Millonarios y que precisamente tras volverse viral aquel clip, él le propuso a su hijo buscar al pequeño.

Según comentó el papá de Dayro, su intención era buscar al pequeño para que se retractara de lo que había dicho y por el contrario se diera cuenta del gran cariño de él por su hijo.

Sin embargo, Dayro Moreno no quiso seguirle la idea y prefirió que el tema quedar en solo un meme viral que hoy en día sigue siendo tendencia.