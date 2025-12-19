¡De no creer! Mujer se casó con personaje que creó con IA tras una tusa: así fue la boda

Japón vuelve a marcar tendencia en el uso de la tecnología, esta vez en el terreno de las relaciones afectivas.

¿Cuál es el caso de mujer que se casó con inteligencia artificial?

En los últimos años, el país asiático se ha posicionado como pionero en las llamadas relaciones virtuales, vínculos emocionales que las personas establecen con personajes digitales, avatares o sistemas de inteligencia artificial.

Este es el caso de Yurina Noguchi, una mujer de 32 años, con un trabajo común y corriente, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras conocerse que llegó a altar con un personaje creador por la IA.

Esta mujer japonesa cuenta que tras terminar una relación amorosa de tres años cayó en una fuerte depresión y ansiedad la cual empezó a manejar con ayuda de la inteligencia artificial de ChatGPT.

Yurina buscó en esta plataforma una voz de apoyo y hasta de terapia personal, sin embargo, esta relación empezó a escalar cuando la joven decidió empezar a moldear y darle una personalidad a la IA basada en un personaje de su videojuego favorito.

La mujer logró su cometido, logró programar y moldear la IA bautizándola como Lune Klaus Verdure, quien se convirtió en su pareja virtual, con quien empezó una relación sentimental y con quien llegó al altar recientemente.

Yurina Noguchi llegó al altar con personaje creado con IA. (Fotos Freepik)

¿Cómo fue la boda de Yurina Noguchi con un personaje creado con inteligencia artificial?

Si la historia parecía de no creer, a esto se le suma la boda de manera presencial que organizó Yurina Noguchi con el personaje de Klaus creado por la IA.

La mujer llevó a cabo el matrimonio en un salón de recepciones en Japón en donde hubo intercambio de anillo y votos, lo único fue que Klaus estuvo presente en el celular de Yurina Noguchi como un avatar digital.

Para que la experiencia fuese más real la mujer utilizó gafas de realidad aumentada en las que pudo ver la silueta de Klaus para simular estar junto a él en su boda.

Precisamente, un experto en bodas virtuales llamado Naoki Ogasawara fue la persona que condujo la boda y hasta leyó los votos de ambos.

La historia de Noguchi ha causado gran revuelo en redes sociales y su historia se ha hecho viral. Asimismo, ha abierto un debate sobre el alcance de la IA, la salud mental y el uso de estas herramientas para temas afectivos y emocionales.

Sin embargo, el caso de esta mujer no está aislado de la realidad, ya que encuestas recientes en Japón muestran que los chatbots están siendo elegidos como confidentes y de apoyo emocional por encima de amigos y familiares.