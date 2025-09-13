Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

La actriz Lina Tejeiro dio a conocer más detalles de lo que fue su ruptura con el cantante Andy Rivera.

Lina Tejeiro sobre Andy Rivera
Lina Tejeiro da detalles de su relación con Andy Rivera/Canal RCN

La actriz Lina Tejeiro recordó su noviazgo con el cantante Andy Rivera y lo mucho que esta relación le sirvió para aprender a sanar muchas de sus heridas.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre Andy Rivera?

La llanera sostuvo una conversación en un podcast con la cantante Juliana Velásquez en donde fue interrogada sobre cuál fue la raíz de ser todo lo que representa en Colombia actualmente, a lo que ella señaló que la mujer que es ahora es producto de todo lo que le enseñó en su mayoría la relación que sostuvo con el artista durante nueve años.

Lina Tejeiro sobre Andy Rivera

"Descubrí esa Lina que hoy en día no quiero ser, fue en esa búsqueda de sanar y encontré los errores que estaba cometiendo como amiga, hermana, actriz, como mujer, fue ahí. Eso fue hace unos tres años que dije 'tengo que cambiar, necesito florecer'", dijo.

Señaló que, a partir de dicha ruptura decidió enfocarse realmente en sus sueños no solo como actriz, sino como mujer.

Según explicó, entendió que primero necesitaba aprender a reconocerse y sanar todo lo que le hacía daño.

¿Lina Tejeiro tuvo una relación tóxica con Andy Rivera?

La actriz indicó que no conocer las heridas que se siente y culpar a los demás provocan tener una relación muy poco sana.

Lina Tejeiro se sincera sobre Andy Rivera

"Cuando yo termino esta relación digo 'claro, es que yo soy una loca, una insegura, dejo de hacer toda mi vida por estar pendiente de un hombre, que de pronto también está sanando sus heridas y no nos estamos dando lo mejor el uno del otro'", agregó.

Indicó que si ella no hubiera tenido esa relación y haber aprendido tanto de ella, hoy en día no tendría la capacidad de hablar sobre lo que es ella y haber cumplido su sueño.

Confesó que, ella suele ser la típica mujer que se enamora y, se aleja del mundo y deja sus sueños de lado, por estar enfocada en su relación por miedo a ser reemplazada.

Ver desde el minuto 4:27:

Por ahora, la actriz ha estado un poco ausente de las redes sociales, según reveló luego de haber colapsado por tanto trabajo, pero se espera que muy pronto regrese.

