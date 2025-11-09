Patty volvió con secuelas a MasterChef y Claudia Bahamón rompió el silencio sobre Luis Fernando Hoyos
Patty preocupó un poco al regresar a MasterChef, mientras que, Claudia Bahamón lanzó alarma sobre Luis Fernando Hoyos.
Luego de una notoria ausencia en MasterChef Celebrity, 10 años, la actriz Patty Grisales volvió a la competencia de cocina del Canal RCN.
En un capítulo anterior, la presentadora Claudia Bahamón había anunciado que Patty Grisales y Luis Fernando Hoyos no iban a estar y, como consecuencia, cuando regresaran debían ponerse delantal negro.
Patty regresó y Luis Fernando no. Sin embargo, aunque la denominada 'reina del sabor' ya está en MasterChef para el reto de campo, preocupó por su voz.
¿Cómo fue el regreso de Patty Grisales a MasterChef Celebrity?
Luego de la bienvenida de Claudia Bahamón a los cocineros, se hizo el anuncio del regreso de Patty, así que la actriz demostró que estaba enferma y todavía tiene secuelas en su salud, pues se encuentra con disfonía.
"¡Patty, bienvenida! ¡Qué dicha tenerte nuevamente con nosotros, qué estés saludable, qué te sientas mejor!", expresó la conductora de MasterChef Celebrity.
Enseguida, Patty respondió y al hablar fue notorio que todavía se encuentra mal de la garganta, pero también aprovechó para sacar sonrisas y justificó que, en realidad, no estaba enferma, sino que su ausencia fue porque se puso a limpiarle la casa y el carro a Pichingo, con quien ha tejido una buena amistad en el programa.
En la misma corriente de ideas, Claudia Bahamón les recordó a las celebridades que Patricia volvió a la competencia, pero con delantal negro.
¿Por qué Luis Fernando Hoyos está ausente en MasterChef Celebrity?
La presentadora alarmó, puesto que rompió el silencio e indicó Luis Fernando Hoyos no ha vuelto a MasterChef porque está "muy maluco"; lo que significa que no se sabe qué irá a pasar con el actor.
"También decirles que Luisfer está muy maluco, de verdad, por tanto, esperamos que pronto se mejore. La salud es lo más importante para todos", señaló Bahamón.
¿Por qué Belén Alonso faltó a MasterChef Celebrity?
Y como si fuera poco, se presentó otra ausencia en MasterChef. La conductora del formato culinario añadió que la chef Belén Alonso "ha caído", es decir, se enfermó y por eso no los va a acompañar.
En pocas palabras, mientras unos se mejoran, otros se enferman y el resto deberá cuidarse.
Revive los capítulos completos de MasterChef Celebrity a través de la app del Canal RCN. Descárgala gratis, haciendo clic aquí.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike