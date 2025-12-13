Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gregorio Pernía enterneció a sus seguidores al revelar el mensaje de su esposa

Gregorio Pernía conmovió a su más de 8 millones de seguidores, al revelar todo el gran amor que recibe de su esposa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Gregorio Pernía mostró el amor y admiración que su esposa siente por él
El mensaje que recibió Gregorio Pernía de su esposa. (Foto: Canal RCN)

El pasado 18 de noviembre, Gregorio Pernía reveló que nació su sexto hijo y sería el tercer heredero que tiene junto a su esposa Érika Rodríguez, quien a sus 42 años sorprendió al dar a luz a una nueva vida.

Los seguidores del actor se emocionaron con la gran noticia al ver al actor en esta faceta, pues desde hace varios años no se estrenaba como padre y al volverse un icono de la televisión con el paso de los años, genera muchas emociones al mostrar cómo es con su pequeño hijo.

Tras convertirse en padres nuevamente, tanto Gregorio como Érika, han dejado ver que están mucho más cercanos y que su amor se renovó con la llegada de su bebé.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que le dedicó la esposa a Gregorio Pernía?

A través de una publicación que hizo Gregorio Pernía en su cuenta oficial de Instagram, la cual cuenta con más de ocho millones de seguidores, el actor reveló la admiración y el amor profundo que siente su esposa, Érika, por él.

En el post, Pernía compartió un carrusel de imágenes de él junto a su bebé en la playa y hasta bañándolo, junto con las palabras que le dedicó la madre de sus hijas, quien lo describió como un padre que cuida de su familia, haciendo varios oficios del hogar y haciéndose responsable de los suyos.

La familia Pernía enterneció redes con mensaje lleno de amor y gratitud
Gregorio Pernía mostró el amor y admiración que su esposa siente por él. (Foto: Canal RCN)

En el mensaje, Érika les agradece a sus dos hijos mayores, quienes los han apoyado en esta etapa, compartiendo momentos con su hermanito y sus padres, además que han sido colaborativos con cosas del hogar.

¿Qué dijo Gregorio ante el conmovedor mensaje de su esposa?

 

Esposa de Gregorio Pernía le dedicó emotivo mensaje
La familia Pernía enterneció redes con mensaje lleno de amor y gratitud. (Foto: Canal RCN)

El actor, Gregorio Pernía, se dejó ver conmovido por las palabras de su esposa y por eso mismo, como gesto de gratitud, presumió tal cual el mensaje que Érika le dedicó, añadiendo: “palabras dedicadas por mi esposa, Érika”.

Este hecho generó todo tipo de reacciones de parte de los fanáticos del actor, quienes los felicitaron por compartir estos detalles privados junto a su familia y así mismo, se derritieron al ver todo el amor que tiene la familia Pernía y el apoyo que se dan entre ellos.

