VIDEO: La Segura revela encantada que su bebé de 8 meses, Lucca, ya gatea

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 10 millones de seguidores, la famosa y bella creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura reveló un tierno video de su bebé de 8 meses, Lucca, fruto del amor con su esposo, el pastelero uruguayo Ignacio Baladán; gateando.

¿Cómo es el video del hijo de 8 meses de La Segura gateando?

La influencer les quiso dar esta noticia a sus seguidoras, a quienes llama ‘tías virtuales’ del niño, grabando el momento exacto del niño haciendo esta actividad, luciendo un conjuntico cómodo de color blanco con estampado de dibujitos y su babero gris, que muestra lo mucho que ha crecido y lo bien que viene su desarrollo.

Para que Lucca gateara, las personas que le estaban ayudando a La Segura a grabar el clip le pusieron un juguete de un arbolito de navidad que gira y tiene música, pues parece que al niño le gusta tanto este objeto que decide moverse solito para poder alcanzarlo.

La Segura y Baladán están familiarizando a Lucca con la Navidad mediante unas dinámicas. (Foto de La Segura Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

Con sus gritos y palabras de fondo del video, la influencer demuestra que esto es un acto del niño que le genera muchas emociones y la hace especialmente feliz, además de tratar de felicitarlo todo el tiempo por ese logro. Además, en el texto de su historia, La Segura recordó que ayer, viernes 12 de diciembre, el pequeño estaba cumpliendo sus 8 mesecitos.

¿Cómo llegó Lucca a la vida de La Segura?

La Segura y el chef uruguayo Ignacio Baladán anunciaron en octubre de 2024 que estaban esperando a su primer hijo, compartiendo la noticia con sus seguidores mientras vivían juntos el proceso del embarazo.

El bebé, llamado Lucca Baladán Segura, nació el 12 de abril de 2025 en un hospital de Medellín, con un peso de 3,45 kg (8,56 libras) y en óptimas condiciones de salud, según confirmaron con una publicación en sus redes sociales.

La pareja compartió imágenes y mensajes del momento del parto y de los primeros instantes con su hijo, mostrando su felicidad y agradecimiento por el apoyo de sus seguidores. Desde entonces, Lucca ha sido presentado oficialmente en redes, incluso con cuentas propias gestionadas por sus padres.

Además, la pareja ha enfrentado con humor y cariño algunos rumores sobre la paternidad del niño, reafirmando que Ignacio Baladán es el padre biológico de Lucca, y ha compartido experiencias íntimas como la lactancia y la adaptación a la vida familiar.