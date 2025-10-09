¡Con la camiseta de Colombia! así celebró la victoria Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia

La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, dejí momentos que marcaron la historia y la memoria de millones de hinchas, pues mientras Colombia se impuso con 6-3 ante Venezuela, Bolivia dio la sorpresa derrotando 1-0 a Brasil.

Un resultado que le permitió a la Selección de Bolivia quedarse con el cupo al repechaje y mantener vivo el sueño de volver a una Copa del Mundo después de 30 años.

¿Qué dijo Carlos Lampe tras alcanzar el repechaje?

Más allá de la emoción por el triunfo, lo que llamó la atención fue la reacción del capitán y arquero Carlos Lampe, quien entre lágrimas agradeció a sus compañeros por el apoyo y envió un mensaje que dejó huella hacia la Selección Colombia.

Carlos Lampe, capitán de Bolivia, celebró el repechaje con la camiseta de Colombia. Foto AFP/DOUGLAS MAGNO

En la zona mixta, el capitán dejó ver la emoción con la que vivía el momento, pues Bolivia no disputa una Copa del Mundo desde 1994, y esta vez se encuentra viviendo la posibilidad de soñar nuevamente con el título.

¿Por qué Carlos Lampe usó la camiseta de Colombia?

Durante la caravana de celebración, llamó la atención en redes sociales la imagen del jugador vistiendo la camiseta de Colombia con el número 10, la misma camiseta que anteriormente intercambió con James Rodríguez.

Un gesto que fue interpretado como una muestra de agradecimiento a los colombianos, cuyo triunfo ante Venezuela resultó decisivo para que Bolivia asegurara el cupo.

En el video Carlos se ve con la camiseta tricolor y se viralizó por la emoción que transmitía no solo a los asistentes de la celebración sino entre los usuarios que rápidamente compartieron el video desde diferentes cuentas.

¿Cómo reaccionaron los hinchas en redes sociales ante la celebración de Carlos Lampe?

El gesto del arquero provocó todo tipo de reacciones y comentarios, especialmente los que expresaron simpatía y admiración hacia el jugador, pues para muchos, la victoria ante Brasil y el agradecimiento a Colombia fue un gesto de solidaridad entre naciones.

Hinchas en redes sociales aplaudieron la humildad y respaldo de Carlos Lampe a la Selección Colombia. | Foto Luis Acosta / AFP.

Ahora la Selección de Bolivia debe prepararse para buscar en marzo 2026, su clasificación definitiva al Mundial de fútbol y seguir soñando con la posibilidad de regresar tras 30 años lejos del título mundial.