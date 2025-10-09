Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Con la camiseta de Colombia! así celebró la victoria Carlos Lampe, arquero de la selección Bolivia

Con lágrimas y la camiseta de Colombia, Carlos Lampe celebró el repechaje con Bolivia, dejando un mensaje que conmovió a hinchas.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Bolivia vuelve a soñar con un Mundial después de 30 años, y Carlos Lampe lo celebró con un gesto inolvidable hacia Colombia.
Carlos Lampe, capitán de Bolivia, celebró el repechaje con la camiseta de Colombia. Foto AFP/DOUGLAS MAGNO

La última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, dejí momentos que marcaron la historia y la memoria de millones de hinchas, pues mientras Colombia se impuso con 6-3 ante Venezuela, Bolivia dio la sorpresa derrotando 1-0 a Brasil.

Un resultado que le permitió a la Selección de Bolivia quedarse con el cupo al repechaje y mantener vivo el sueño de volver a una Copa del Mundo después de 30 años.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Carlos Lampe tras alcanzar el repechaje?

Más allá de la emoción por el triunfo, lo que llamó la atención fue la reacción del capitán y arquero Carlos Lampe, quien entre lágrimas agradeció a sus compañeros por el apoyo y envió un mensaje que dejó huella hacia la Selección Colombia.

Bolivia vuelve a soñar con un Mundial después de 30 años, y Carlos Lampe lo celebró con un gesto inolvidable hacia Colombia.
Carlos Lampe, capitán de Bolivia, celebró el repechaje con la camiseta de Colombia. Foto AFP/DOUGLAS MAGNO

En la zona mixta, el capitán dejó ver la emoción con la que vivía el momento, pues Bolivia no disputa una Copa del Mundo desde 1994, y esta vez se encuentra viviendo la posibilidad de soñar nuevamente con el título.

Artículos relacionados

¿Por qué Carlos Lampe usó la camiseta de Colombia?

Durante la caravana de celebración, llamó la atención en redes sociales la imagen del jugador vistiendo la camiseta de Colombia con el número 10, la misma camiseta que anteriormente intercambió con James Rodríguez.

Un gesto que fue interpretado como una muestra de agradecimiento a los colombianos, cuyo triunfo ante Venezuela resultó decisivo para que Bolivia asegurara el cupo.

En el video Carlos se ve con la camiseta tricolor y se viralizó por la emoción que transmitía no solo a los asistentes de la celebración sino entre los usuarios que rápidamente compartieron el video desde diferentes cuentas.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los hinchas en redes sociales ante la celebración de Carlos Lampe?

El gesto del arquero provocó todo tipo de reacciones y comentarios, especialmente los que expresaron simpatía y admiración hacia el jugador, pues para muchos, la victoria ante Brasil y el agradecimiento a Colombia fue un gesto de solidaridad entre naciones.

Carlos Lampe, capitán de Bolivia, celebró el repechaje con la camiseta de Colombia.
Hinchas en redes sociales aplaudieron la humildad y respaldo de Carlos Lampe a la Selección Colombia. | Foto Luis Acosta / AFP.

Ahora la Selección de Bolivia debe prepararse para buscar en marzo 2026, su clasificación definitiva al Mundial de fútbol y seguir soñando con la posibilidad de regresar tras 30 años lejos del título mundial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025. Norma Nivia

Norma Nivia y 'Peluche' se despacharon tras críticas a su relación: "no lo van a lograr"

Norma Nivia y Mateo Varela dejaron clara su posición y se mostraron más fuertes que nunca pese a las críticas.

Luis Alfonso Talento nacional

Luis Alfonso hizo reír a fans tras la queja de su esposa por "ponerla a madrugar con música"

Luis Alfonso compartió un momento familiar que se volvió viral: su esposa se quejó de la música a todo volumen y él respondió con humor.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón habría salido en defensa de Karina García: "ya suéltenla"

En las últimas horas, Yina Calderón se refirió a las indirectas que hicieron en contra de Karina García en redes sociales.

Lo más superlike

Más de la mitad de jóvenes con diabetes desconoce su diagnóstico Salud

Estudio mundial alerta: más del 50% de adultos jóvenes con diabetes no está diagnosticado

Un estudio mostró que millones de jóvenes con diabetes desconocen su diagnóstico y tratamiento.

iPhone 17 Pro y Dua Lipa, cantante británica Dua Lipa

Dua Lipa causó furor al presumir el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, ¿cómo lo adquirió?

Florinda Meza y Chespirito, actores mexicanos, se besan. Talento internacional

Florinda Meza rompió el silencio sobre bioserie de Chespirito: “no tienen derecho a lucrar con mi vida”

coldplay Viral

Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay

Pichingo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo