Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

Isabella Ladera y Beéle están en el ojo de la polémica luego que se filtrara un video privado de ambos cuando eran pareja. Video al que reaccionó Hugo García, el novio de la influencer venezolana.

¿Cómo reaccionó Hugo García, novio de Isabella Ladera, al video filtrado de ella con Beéle?

La filtración del video de Isabella Ladera y Beéle ha generado gran revuelo en redes y ha provocado un sinfín de reacciones en redes, una de las más esperadas era la pareja de la influencer venezolana.

Precisamente, la pareja de Isabella Ladera reaccionó al comunicado que ella lanzó en su cuenta de Instagram en la tarde del 8 de septiembre tras ver todo el revuelo que causó el video filtrado.

En el mensaje, Isabella aseguraba estar devastada por ver traicionada y vulnerada su confianza y privacidad por su expareja (Beéle) a quien señaló presuntamente de ser el culpable de la filtración del audiovisual.

Ante este revuelo, Hugo García rompió el silencio y dejó un mensaje que sorprendió a todos, el influenciador peruano demostró su apoyo a su pareja en este complejo momento.

No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea.

Hugo García le expresó su apoyo a Isabella Ladera tras video con Beéle. (AFP: Sergi Alexander)

¿Cómo reaccionó Isabella Ladera al mensaje de su pareja tras polémica por video con Beéle?

Isabella Ladera en el comunicado al que su pareja, Hugo García, reaccionó dejó claro que este acto lo consideraba como una de las traiciones más crueles en su vida.

Además, aseguró que ese video solo lo tenían dos personas, Beéle y ella, a quien acusó de mentirle desde el inicio de su relación, quien al parecer la abandonó en uno de los momentos más difíciles de su vida y quien nunca hizo nada para cuidarla.

“Estoy profundamente devastada. Un momento int*m* y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representaba una de las traiciones más crueles que he vivido.

Ante la reacción de su pareja, Isabella reaccionó con un 'me gusta' y los que sí han llenado de elogios al influencer peruano han sido los internautas.

¿Qué reacciones dejó el mensaje de Hugo García, pareja de Isabella Ladera en su apoyo?

Hugo García sorprendió a miles de internautas al reaccionar de manera positiva ante todo el revuelo que vive Isabella Ladera tras la filtración de su video privado con Beéle.

Como era de esperarse, muchos internautas han reaccionado al mensaje de Hugo y le han expresado palabras de admiración por no darle la espalda a su pareja en este momento.

Además, resaltaron en sus palabras que él asegurara que por más fuerte que fuese el video, él no cambiaría su perspectiva y lo que sentía por ella. Unas palabras confirmaron que su relación que lleva pocas semanas está con una base sólida.