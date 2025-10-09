Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Feid anticipó algunas sorpresas con “RU MOR” a través de un emocionante post en redes

Feid confirmó que su nuevo videoclip “RU MOR” fue grabado en Medellín, despertando gran expectativa entre sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Reto de Feid es viral en redes sociales
El clip del “ferxxo” se viralizó en plataformas digitales / (Foto de AFP)

El artista paisa Feid, conocido en el mundo artístico como el “Ferxxo” volvió a ser el centro de atención entre los fanáticos tras la confirmación de que su nuevo sencillo “RU MOR” ya tiene videoclip grabado en Medellín.

Artículos relacionados

¿Qué prepara Feid en Medellín?

El artista compartió en sus redes sociales varios momentos de la producción, acompañados de un mensaje cargado de la energía que lo caracteriza causando emoción entre los usuarios y agradeciendo por su compañía en esta experiencia.

"Caminar por ahí con este tema de fondo siempre va a ser demasiado chimba 💚 ya grabe el video de Ru Mor, desde septiembre se siente, que día lo sacamos???." Expresó en redes.

 

Además, aprovechó para anunciar un par de encuentros con sus seguidores demostrando que conserva su cercanía con cada uno, convirtiendo un evento en una oportunidad para interactuar directamente con ellos en redes sociales.

La capital antioqueña se convirtió en el escenario perfecto para el rodaje de este nuevo videoclip, parte de su reciente álbum Ferxxo Vol X: Sagrado. Pues durante la grabación, fue visto en distintos puntos de la ciudad, lo que despertó la curiosidad de quienes lo siguen de cerca y alimentó las especulaciones sobre las sorpresas que traerá esta producción audiovisual.

Artículos relacionados

¿Cómo le va al nuevo álbum de Feid en Iberoamérica?

El artista ha dejado claro que Medellín no solo es su casa sino una fuente constante de inspiración para sus letras, sonidos y propuestas visuales, y cada vez que graba en su tierra natal, logra conectar de manera más auténtica con su esencia y la identidad que lo ha posicionado como una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel mundial.

Mientras “Se lo Juro Mor” encabeza rankings en Iberoamérica, Feid prepara el lanzamiento de “RU MOR”.
El Ferxxo lo volvió a hacer: Medellín fue el escenario del nuevo videoclip de “RU MOR” / (Foto de AFP)

Mientras la expectativa crece por “RU MOR”, otro de sus temas del nuevo álbum, “Se lo Juro Mor” no para de sonar y ya encabeza el ranking semanal en países como Chile y Uruguay, ratificando que el Ferxxo sigue siendo un fenómeno musical capaz de marcar tendencia con cada lanzamiento.

Artículos relacionados

¿Qué viene para el “Ferxxo” en septiembre?

Septiembre promete ser un mes clave en la carrera de Feid, pues, por un lado, se espera el estreno oficial de “RU MOR”, con un videoclip que promete estar cargado de romance y escenas representativas de Medellín.

Feid confirmó que el videoclip de “RU MOR” fue grabado en Medellín.
Mientras “Se lo Juro Mor” encabeza rankings en Iberoamérica, Feid prepara el lanzamiento de “RU MOR”. | Foto AFP: Chandan Khanna

Por otro lado, sus fans esperan más detalles de los sencillos que harán parte de su actual proyecto creativo, demostrando que sabe cómo mantener viva la expectativa y al mismo tiempo consolidarse en mercados internacionales sin dejar atrás su identidad nacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025. Norma Nivia

Norma Nivia y 'Peluche' se despacharon tras críticas a su relación: "no lo van a lograr"

Norma Nivia y Mateo Varela dejaron clara su posición y se mostraron más fuertes que nunca pese a las críticas.

Luis Alfonso Talento nacional

Luis Alfonso hizo reír a fans tras la queja de su esposa por "ponerla a madrugar con música"

Luis Alfonso compartió un momento familiar que se volvió viral: su esposa se quejó de la música a todo volumen y él respondió con humor.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón habría salido en defensa de Karina García: "ya suéltenla"

En las últimas horas, Yina Calderón se refirió a las indirectas que hicieron en contra de Karina García en redes sociales.

Lo más superlike

Más de la mitad de jóvenes con diabetes desconoce su diagnóstico Salud

Estudio mundial alerta: más del 50% de adultos jóvenes con diabetes no está diagnosticado

Un estudio mostró que millones de jóvenes con diabetes desconocen su diagnóstico y tratamiento.

iPhone 17 Pro y Dua Lipa, cantante británica Dua Lipa

Dua Lipa causó furor al presumir el iPhone 17 Pro antes de su lanzamiento, ¿cómo lo adquirió?

Florinda Meza y Chespirito, actores mexicanos, se besan. Talento internacional

Florinda Meza rompió el silencio sobre bioserie de Chespirito: “no tienen derecho a lucrar con mi vida”

coldplay Viral

Esposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el escándalo en concierto de Coldplay

Pichingo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Crece la lista de delantales negros en MasterChef: les va mal a Valentina Taguado y Pichingo