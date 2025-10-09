Feid anticipó algunas sorpresas con “RU MOR” a través de un emocionante post en redes

El artista paisa Feid, conocido en el mundo artístico como el “Ferxxo” volvió a ser el centro de atención entre los fanáticos tras la confirmación de que su nuevo sencillo “RU MOR” ya tiene videoclip grabado en Medellín.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la bella esposa de Luis Javier Suárez, goleador del partido de Colombia ante Venezuela

¿Qué prepara Feid en Medellín?

El artista compartió en sus redes sociales varios momentos de la producción, acompañados de un mensaje cargado de la energía que lo caracteriza causando emoción entre los usuarios y agradeciendo por su compañía en esta experiencia.

"Caminar por ahí con este tema de fondo siempre va a ser demasiado chimba 💚 ya grabe el video de Ru Mor, desde septiembre se siente, que día lo sacamos???." Expresó en redes.

Además, aprovechó para anunciar un par de encuentros con sus seguidores demostrando que conserva su cercanía con cada uno, convirtiendo un evento en una oportunidad para interactuar directamente con ellos en redes sociales.

La capital antioqueña se convirtió en el escenario perfecto para el rodaje de este nuevo videoclip, parte de su reciente álbum Ferxxo Vol X: Sagrado. Pues durante la grabación, fue visto en distintos puntos de la ciudad, lo que despertó la curiosidad de quienes lo siguen de cerca y alimentó las especulaciones sobre las sorpresas que traerá esta producción audiovisual.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Cómo le va al nuevo álbum de Feid en Iberoamérica?

El artista ha dejado claro que Medellín no solo es su casa sino una fuente constante de inspiración para sus letras, sonidos y propuestas visuales, y cada vez que graba en su tierra natal, logra conectar de manera más auténtica con su esencia y la identidad que lo ha posicionado como una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel mundial.

El Ferxxo lo volvió a hacer: Medellín fue el escenario del nuevo videoclip de “RU MOR” / (Foto de AFP)

Mientras la expectativa crece por “RU MOR”, otro de sus temas del nuevo álbum, “Se lo Juro Mor” no para de sonar y ya encabeza el ranking semanal en países como Chile y Uruguay, ratificando que el Ferxxo sigue siendo un fenómeno musical capaz de marcar tendencia con cada lanzamiento.

Artículos relacionados Talento nacional Hugo García, pareja de Isabella Ladera, rompió el silencio tras video filtrado de ella con Beéle

¿Qué viene para el “Ferxxo” en septiembre?

Septiembre promete ser un mes clave en la carrera de Feid, pues, por un lado, se espera el estreno oficial de “RU MOR”, con un videoclip que promete estar cargado de romance y escenas representativas de Medellín.

Mientras “Se lo Juro Mor” encabeza rankings en Iberoamérica, Feid prepara el lanzamiento de “RU MOR”. | Foto AFP: Chandan Khanna

Por otro lado, sus fans esperan más detalles de los sencillos que harán parte de su actual proyecto creativo, demostrando que sabe cómo mantener viva la expectativa y al mismo tiempo consolidarse en mercados internacionales sin dejar atrás su identidad nacional.