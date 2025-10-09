Ella es la bella esposa de Luis Javier Suárez, goleador del partido de Colombia ante Venezuela
Luis Javier Suárez tuvo un partido histórico al ser goleador ante Venezuela. También, te contamos quien es su bella esposa.
El pasado 9 de septiembre del presente año se llevó a cabo la fecha 18 de las eliminatorias del Mundial de Fútbol 2026, en el que la Selección Colombia tuvo un partido histórico ante Venezuela, ganándole 6 a 3. De igual modo, la tricolor adquirió su pase directo al torneo, llegando al tercer lugar.
Por su parte, uno de los jugadores colombianos que más resonó a través de las diferentes plataformas digitales fue Luis Javier Suárez, quien hizo historia al marcar varios cuatro goles durante el torneo deportivo. Además, muchos de sus seguidores se han preguntado acerca de la vida sentimental del jugador.
¿Quién es la esposa del goleador del partido de Colombia vs. Venezuela?
A raíz del gran desempeño que tuvo el delantero en el reciente partido de Colombia Vs. Venezuela, el cual se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Maturín, los asistentes presenciaron un partido lleno de goles.
Así también, muchos de sus seguidores se han preguntado acerca de la vida amorosa de Luis Javier Suárez, pues en la actualidad está casado con una mujer de nacionalidad española llamada: Carolina Rubia con quien tiene a una bebé.
Además, Luis Javier Suárez ha compartido, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 160 mil seguidores, varias publicaciones en las que presume a su esposa, con quien ha tenido la oportunidad de construir una especial relación.
Por su parte, la pareja ha tenido la oportunidad de compartir, en varias ocasiones, la gran felicidad que sienten al compartir tiempo de calidad en familia, en especial, por el ejemplo que le están dando a su pequeña hija.
¿Cuál ha sido la amplia trayectoria profesional de Luis Javier Suárez?
Es clave mencionar que Luis Javier Suárez, nació en la ciudad de Santa Marta, Magdalena. Además, se ha convertido en un futbolista con una inspiradora carrera profesional tras debutar en varios equipos europeos, entre esos están: Real Zaragoza, Granada y Almería.
Cabe destacar que en la actualidad el delantero está atravesando por uno de los momentos más importantes de su carrera, al no hacer solo parte del Sporting Club CF en la primera liga de Portugal, sino que también al hacer parte del fichaje de la Selección Colombia de Fútbol.