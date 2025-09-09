Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es Luis Javier Suárez, futbolista que hizo historia con Colombia en partido contra Venezuela?

Él es Luis Javier Suárez, el futbolista que rompió récord tras última fecha en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luis Javier Suárez hace historia con poker
Él es Luis Javier Suárez/AFP: Juan Mabromata

El delantero de Sporting Luis Javier Suárez hizo historia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026 junto a la Selección de Colombia en el partido contra la Selección de Venezuela.

¿Por qué Luis Javier Suárez hizo historia en el partido de Colombia vs Venezuela?

El futbolista se llevó toda la atención en el encuentro deportivo de este martes 9 de septiembre, que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Maturín, en Venezuela.

El partido quedó 6-3, ganando el equipo cafetero, donde cuatro goles de la tricolor fueron gracias a Luis Javier Suárez, quien logró hacer el popular poker, lo que traduce cuando un jugador logra hacer 4 goles en un mismo encuentro.

El futbolista reemplazó a Jhon Córdoba y fue la figura del partido, acaparando la atención de los fanáticos y profesionales del mundo del futbol.

Luis Javier Suárez Charris se convirtió en el sexto jugador que logra un poker en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué jugadores han marcado 4 goles en un mismo partido de Eliminatorias CONMEBOL?

  • Zico (BRA) en 1977
  • Careca (BRA) en 1989
  • Zamorano (CHI) en 1997 (5 goles)
  • Romário* (BRA) en 2000
  • Luis Suárez (URU) en 2011
  • Luis Javier Suárez (COL) en 2025

¿Quién es Luis Javier Suárez, de la Selección Colombia?

El jugador nació el 2 de diciembre de 1997 en Santa Marta, Magdalena y comenzó su carrera en el mundo del fútbol en el club Leones de Itagüí en Colombia.

Desde muy joven se fue a vivir a Europa y logró pertenecer a equipos como Real Valladolid B, Real Zaragoza y Granada CF.

Néstor Lorenzo decidió convocarlo para estar en la Selección Colombia y demostró que no se equivocó llamándolo.

¿Luis Javier Suárez está casado y tiene hijos?

El delantero ha registrado en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 150 mil seguidores, varias fotografías junto a su pareja Carolina y su bebé, a quienes ha demostrado lo mucho que los quiere y lo feliz que es a su lado, demostrando lo familiar que es.

