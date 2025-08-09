Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

Detalles de la supuesta filtración de polémico video del artista Beéle y la influenciadora Isabella Ladera.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beele e Isabella Ladera sobre su polémico video
Beéle e Isabella Ladera en nuevo escándalo tras video personal/AFP: Giorgio Viera

El cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera han protagonizado una nueva polémica luego de que se filtrara un video personal en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el video que se filtró de Beéle e Isabella Ladera?

El clip que ha circulado en diferentes plataformas digitales es de ambos en un momento privado donde los dos dan rienda suelta a su amor.

Beele e Isabella Ladera juntos en polémico video

En el material audiovisual se ve al cantante lucir su pelo de color rosa, por lo que, el video habría sido capturado desde hace un buen tiempo, pues actualmente el cantante tiene su pelo de su tono natural castaño claro.

Artículos relacionados

¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?

Aunque se desconoce el responsable de la filtración del polémico video entre las celebridades, quienes además terminaron su relación hace algunos meses, los internautas de ambos han lanzado algunas hipótesis al respecto.

Tras la revelación, algunos culparon a la modelo de compartirlo en venganza contra el artista, otros responsabilizaron a Beéle como ataque a la venezolana tras su nueva relación y otros recordaron el incidente que le ocurrió a la modelo días atrás con uno de sus celulares.

¿El video de Beéle e Isabella Ladera lo filtraron tras atraco?

La creadora de contenido dio a conocer hace pocos días que unos ladrones le habían roto los vidrios de su carro y le sacaron algunas pertenencias, entre ellas uno de sus teléfonos celulares.

Hurto de Isabella Ladera

"Estoy bien, ya resolví, pero que mal rato", dijo en su momento.

Con este dato, muchos seguidores de la influenciadora han optado por destacar que el video se habría filtrado por quien la habría hurtado, pues quizás el video estaba en dicho móvil.

¿Beéle e Isabella Ladera han reaccionado al video filtrado de ambos?

El cantante no se ha pronunciado al respecto, mientras que Isabella Ladera se pronunció en sus redes sociales responsabilizando al cantante de dicha filtración, pues según indicó ya está tomando acciones legales sobre el tema.

Además, destacó lo afectada que se encuentra no solo ella, sino también su familia.


Por ahora, el cantante no se ha pronunciado sobre la situación y y se desconocen más detalles al respecto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera y Beéle Talento internacional

Isabella Ladera rompió el silencio tras polémico video filtrado con Beéle: “Estoy devastada”

Isabella Ladera se pronunció públicamente acerca del video filtrado que salió a la luz con el artista Beéle.

Cara Rodríguez, Isabella Ladera y Beéle Talento nacional

Esto publicó Cara en medio del polémico video de Beéle con Isabella Ladera

La influenciadora Cara Rodríguez compartió un mensaje en medio del escándalo de su ex Beéle e Isabella Ladera.

Colombia vs. Venezuela se enfrentan por Eliminatorias Selección Colombia

Venezuela vs. Colombia: así quedaría el partido por la última fecha de Eliminatorias según la IA

La inteligencia artificial sorprendió con su predicción para el partido entre Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias al Mundial.

Lo más superlike

Cómo conseguir el rubio miel de Kate Middleton paso a paso Belleza

Kate Middleton inspira con su rubio miel: ¿cómo alcanzar el tono de tintura que marca tendencia?

El rubio miel de Middleton regresa en 2025 como el tono: versátil, luminoso y fácil de adaptar a cualquier base de cabello.

Video viral de Colplay Talento internacional

Se confirma el divorcio de Kristin Cabot tras video viral con Andy Byron en show de Coldplay

¿Qué papel tuvo Emiro Navarro en el nuevo sketch promocional de Merlina? Emiro Navarro

Emiro Navarro protagonizó importante sketch promocional de Merlina

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje Shakira

Shakira celebra los 94 años de su padre con emotivo homenaje y mariachi

Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda