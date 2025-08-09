¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

El cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera han protagonizado una nueva polémica luego de que se filtrara un video personal en redes sociales.

¿Cuál fue el video que se filtró de Beéle e Isabella Ladera?

El clip que ha circulado en diferentes plataformas digitales es de ambos en un momento privado donde los dos dan rienda suelta a su amor.

En el material audiovisual se ve al cantante lucir su pelo de color rosa, por lo que, el video habría sido capturado desde hace un buen tiempo, pues actualmente el cantante tiene su pelo de su tono natural castaño claro.

¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?

Aunque se desconoce el responsable de la filtración del polémico video entre las celebridades, quienes además terminaron su relación hace algunos meses, los internautas de ambos han lanzado algunas hipótesis al respecto.

Tras la revelación, algunos culparon a la modelo de compartirlo en venganza contra el artista, otros responsabilizaron a Beéle como ataque a la venezolana tras su nueva relación y otros recordaron el incidente que le ocurrió a la modelo días atrás con uno de sus celulares.

¿El video de Beéle e Isabella Ladera lo filtraron tras atraco?

La creadora de contenido dio a conocer hace pocos días que unos ladrones le habían roto los vidrios de su carro y le sacaron algunas pertenencias, entre ellas uno de sus teléfonos celulares.

"Estoy bien, ya resolví, pero que mal rato", dijo en su momento.

Con este dato, muchos seguidores de la influenciadora han optado por destacar que el video se habría filtrado por quien la habría hurtado, pues quizás el video estaba en dicho móvil.

¿Beéle e Isabella Ladera han reaccionado al video filtrado de ambos?

El cantante no se ha pronunciado al respecto, mientras que Isabella Ladera se pronunció en sus redes sociales responsabilizando al cantante de dicha filtración, pues según indicó ya está tomando acciones legales sobre el tema.

Además, destacó lo afectada que se encuentra no solo ella, sino también su familia.



Por ahora, el cantante no se ha pronunciado sobre la situación y y se desconocen más detalles al respecto.