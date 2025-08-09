Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esto publicó Cara en medio del polémico video de Beéle con Isabella Ladera

La influenciadora Cara Rodríguez compartió un mensaje en medio del escándalo de su ex Beéle e Isabella Ladera.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cara Rodríguez, Isabella Ladera y Beéle
Cara Rodríguez en medio del video de Isabella Ladera y Beéle/Buen Día, Colombia/AFP: Sergi Alexander

El cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera están en medio de una nueva polémica luego de que se filtrara un video personal de ambos.

¿Qué video se filtró de Beéle e Isabella Ladera que ha generado críticas en redes sociales?

Los dos fueron protagonista de un video que están circulando en diferentes plataformas digitales de un momento de privacidad cuando fueron pareja en el que dieron rienda suelta a su amor.

Video de Beéle e Isabella Ladera

El video ha generado diversas reacciones y opiniones de sus seguidores en redes sociales, algunos defendiéndolos y otros criticándolos al respecto.

¿Quién reveló el video Beéle e Isabella Ladera?

Si bien se desconoce el responsable de dicha situación, la modelo venezolana habría acusado al artista de haber filtrado el material audiovisual, indicando que ya está tomando acciones legales al respecto e indicando lo afectada que está y su familia con esta situación.

Beele exesposo de Cara Rodríguez

Por el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto.

¿Cara Rodríguez reaccionó al video de Beéle e Isabella Ladera?

Debido a que el video fue grabado hace un buen tiempo, pues el cantante aún lucía su pelo de tono rosado, muchos han estado al tanto de la influenciadora Cara Rodríguez, exesposa del artista.

Aunque, la creadora de contenido no ha reaccionado directamente sobre el tema muchos internautas relacionaron su más reciente publicación como mensaje sobre el tema y otros aprovecharon para dejarle su opinión tras lo sucedido.

Cara Rodríguez reveló un video de su viaje a París, donde agregó un reflexivo mensaje.

"Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos, y tus acciones sean más fuertes que tus palabras", escribió.

Por su parte, poco después y tras la lluvia de mensajes que ha recibido al respecto, ella señaló que se encuentra bastante ocupada organizando con su pareja la fiesta de cumpleaños de su hijo Paolo.

"Corriendo con el cumpleaños de mi bebé. Se me creció muy rápido Paolo", agregó.

Por ahora, Isabella Ladera es la única que se ha pronunciado al respecto, indicando que tomará acciones legales contra el artista, a quien habría responsabilizado por la filtración del video.

