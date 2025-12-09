Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cris Valencia reaparece con nueva pareja y el parecido con Yana Karpova sorprende

Cris Valencia apareció con quien sería su nueva novia, y el sorprendente parecido con Yana Karpova, su expareja, llamó la atención.

Ingrid Jaramillo Rojas
Nueva ilusión de Cris Valencia sorprende por su parecido con Yana Karpova
Cris Valencia reaparece con nueva novia y su parecido con Yana Karpova impacta. (Foto Canal RCN).

El joven cantante colombiano Cris Valencia generó revuelo en las redes sociales tras reaparecer públicamente con quien sería su nueva novia. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue su gran parecido con su expareja, Yana Karpova.

¿Cris Valencia ya tiene nuevo amor? Esto se sabe

Haciendo uso de sus redes sociales, Cris Valencia reposteó una publicación por medio de las historias de su cuenta secundaria de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en la que se sale posando junto a una misteriosa joven.

Cris Valencia reaparece con nueva pareja, el parecido con Yana Karpova sorprende
Cris Valencia y su nueva pareja que recuerda a Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

En la instantánea se puede ver al cantante sonriendo mientras recibe un gesto cariñoso de una misteriosa mujer, que aparentemente sería su nueva pareja. Lo sorprendente del momento es el gran parecido que esta tiene con su expareja, Yana Karpova.

Ambos fueron captados en un evento o alfombra roja, dado el fondo con logos y tipografía de tipo promocional.

Sin embargo, poco se sabe de la identidad de la joven pues, aunque algunos internautas apuntan a que podría tratarse de una DJ e influenciadora identificada como Guadalupe, ninguno de los dos lo ha confirmado.

¿Por qué terminó la relación entre Cris Valencia y Yana Karpova?

Luego de que las redes sociales comenzaran a especular sobre la ruptura entre Cris Valencia y Yana Karpova, el joven artista decidió romper el silencio y confirmar la información por medio de sus redes sociales.

Fans reaccionan al ver a Cris Valencia con nueva novia que recuerda a Yana Karpova
Nueva pareja de Cris Valencia sorprende por su parecido con Yana Karpova. (Foto Canal RCN).

“Mi gente los rumores eran ciertos, mi relación con la rusa se acabó, ahora solo queda cerrar ciclos”.

Según comentó el joven artista, quien habría tomado la decisión de dar fin a su relación fue la propia Yana Karpova, quien semanas después confirmó el inicio de un nuevo romance con Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Vale la pena destacar que el amor entre Yana Karpova y Cris Valencia inició poco después de conocerse durante un stream de Westcol a finales del 2024, pero su amor no logró trascender y finalmente llegó a su fin.

Desde entonces, Yana se ha mostrado muy feliz en compañía de Marlon, mientras que esta es la primera vez que Cris Valencia reaparece en compañía de una misteriosa mujer que habría conquistado su corazón.

