Falleció el actor venezolano Eduardo Serrano tras luchar contra fuerte enfermedad

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del actor venezolano Eduardo Serrano a sus 82 años. Una de sus hijas lo confirmó con estremecedor mensaje y video.

Falleció el actor Eduardo Serrano: así lo confirmó y despidió su hija

El actor venezolano Eduardo Serrano murió este jueves en Miami a los 82 años. Su hija, Magaly Serrano, reveló la noticia y le dedicó un emotivo homenaje en redes sociales, evocando recuerdos especiales de los momentos que compartieron juntos.

Este no es un adiós amor de mi vida, este es un "nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor".

La hija del emblemático actor venezolano compartió un extenso mensaje de despedida en el que resaltó el rol de Eduardo como papá, hermano, amigo y como el mejor profesional para ella de todos.

Fuiste el MEJOR PADRE QUE PUEDA EXISTIR, para TODOS tus hijos, TODOS y soy testigo. No existió momento en que no tuviéramos lo mejor de ti, de tus valores, tus conversaciones, tu entrega, tu complicidad, tus abrazos, tus buenas noches, tus buenos dias, tu confianza, tu AMOR.

Asimismo, Magaly expresó su dolor por su partida, asegurando que quedaba con el mejor recuerdo de él y con su amor infinito el cual dejó en cada persona que lo conoció.

Te voy a extrañar... Dios solo sabe cuánto. Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento del actor Eduardo Serrano?

El actor Eduardo Serrano había sido diagnosticado meses atrás con un cáncer de pulmón el cual ya le había hecho metástasis en el cerebro.

Este diagnóstico llegó después de venir luchando contra un cáncer de próstata y vejiga que lo obligó a someterse a quimioterapias, radioterapias y una nefrostomía para drenar el riñón.

Precisamente, la familia del actor estuvo meses atrás haciendo una recolecta por redes sociales para todos los gastos médicos de él.

Al parecer, esta enfermedad se habría llevado al actor, quien según las palabras de su hija combatió hasta el último día.

¿Cuál fue el legado del actor Eduardo Serrano en la televisión?

Eduardo Serrano nació el 30 de noviembre de 1942 en Caracas, Venezuela, empezó sus estudios de teatro desde joven y su carrera despegó en 1960 en donde empezó haciendo doblajes de películas.

En 1965 el actor pausó el tema de los doblajes y dio el saltó a la televisión en donde apareció en "La criada" y "La tirana", desde ahí su carrera empezó en ascenso y actuó hasta el 2020.

En su trayectoria se destacan producciones como: "Las amazonas", "Anita, no te rajes", "Decisiones", "Dame chocolate", "Los secretos de Lucía", entre otras.

La noticia del fallecimiento de Eduardo Serrano enluta a la televisión latinoamericana, quienes lo despiden y le rinden homenajes en redes sociales.