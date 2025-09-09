Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció Juan Ortelli, reconocido periodista a sus 43 años: esto se sabe

El mundo del periodismo del entretenimiento está de luto tras hacerse oficial el fallecimiento del periodista Juan Ortelli.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció el periodista Juan Ortelli
Juan Ortelli dejó un legado en el periodismo musical. (Foto Freepik)

El periodismo se encuentra de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento del periodista Juan Ortelli a sus 43 años.

¿Qué se sabe del fallecimiento del periodista Juan Ortelli?

Juan Ortelli nació en Mendoza, Argentina y logró una gran trayectoria en el mundo del periodismo de entretenimiento y musical siendo director de la revista Rolling Stone por más de cinco años.

El periodista era una figura del rap, freestyle y de la cultura urbana en donde logró grandes iniciativas.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano a través de redes sociales en donde dejó un emotivo mensaje de despedida.

"Con profundo pesar y desazón informo a la comunidad periodística, artística, del rap y allegados, que por causas naturales ha fallecido mi gran y amado hermano Juan. Rogamos se extienda en su memoria una oración en honor a su legado periodístico, personal y emocional”.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Juan Ortelli al aire?

El fallecimiento de Juan Ortelli tienen en conmoción a varios de sus colegas en el periodismo y más porque han salido a la luz sus últimas declaraciones al aire en donde dejó un mensaje bastante emotivo.

El comunicador invitaba a los oyentes a querer y valorar a sus seres queridos porque no sabían hasta cuándo los tendrían a su lado.

“Amen a sus seres queridos, a los que les dan amor incondicional. Todo lo demás es chucu. Todas esas guerras son mentales".

El periodista enfatizó en que muchas veces las personas se concentraban en sus problemas personales y no se daban cuenta si alguien de su familia estaba enfermo o tenía algo mal.

“Si tienen a alguien enfermo en su familia, les mando mucha fuerza. Quédense ahí. No hay nada mejor que puedan hacer que estar cerca de las personas que aman. Aunque te sientas que te quita vida, después cargar con la culpa es mucho peor”

