Hija de David Ospina y Maluma protagonizan la foto más comentada de la final entre Nacional y Medellín

Durante la gran final de la Copa Colombia, que enfrentó a Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, una imagen se llevó buena parte de las miradas y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Se trata de la foto que Dulce María Ospina, hija del reconocido arquero colombiano David Ospina, compartió junto al cantante paisa Maluma, quien estuvo presente apoyando al equipo de sus amores: el conjunto verdolaga.

Maluma coincidió con Dulce María en las tribunas. Ambos comparten su amor por Atlético Nacional/ Archivo AFP: MARTIN BERNETTI

¿Por qué la Hija de David Ospina y Maluma fueron tendencia tras el partido final entre Nacional y Medellín?

El encuentro, cargado de emoción para los hinchas del fútbol colombiano, tuvo también un momento especial fuera de la cancha cuando Maluma coincidió con Dulce María en las tribunas. Ambos comparten su amor por Atlético Nacional, razón por la cual la imagen rápidamente se volvió viral y despertó comentarios llenos de ternura y orgullo por parte de los aficionados.

Los seguidores no tardaron en destacar lo mucho que ha crecido Dulce María, resaltando lo guapa que está y expresando la emoción de verla en una foto junto a uno de los artistas colombianos más influyentes a nivel internacional. Para muchos, se trató de “la foto que todos querían ver”, un retrato que une generaciones y pasiones alrededor del fútbol y la música.

¿Por qué muchos consideraron “épica” la foto de la hija de David Ospina y Maluma?

Varios usuarios subrayaron lo simbólico del encuentro: por un lado, la hija de uno de los grandes ídolos de la Selección Colombia y referente histórico del arco nacional; por el otro, uno de los intérpretes urbanos más importantes del país, ambos representando con orgullo sus raíces antioqueñas y su amor por el fútbol.

Sin duda, la imagen se convirtió en uno de los momentos más comentados de la final y fue precisamente la hija del deportista colombiano quien no dudó en presumir la instantánea en su cuenta oficial de Instagram, dejando claro lo especial que fue para ella coincidir con el cantante.

Las reacciones de los aficionados no tardaron en llegar, pues estaban muy emocionados por el junte/ AFP: Raul ARBOLEDA