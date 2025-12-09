Yeferson Cossio habló sobre supuesta crisis con su novia: "Voy a hacer mi vida y ella la de ella"

El influenciador Yeferson Cossio sorprendió a sus millones de fanáticos al aclarar cómo está su relación con la creadora de contenido Carolina Gómez.

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez están en crisis?

El paisa realizó una transmisión en vivo en la que compartió un tiempo con sus fieles admiradores, donde algunos de ellos lo interrogaron si estaba en diferencias con su novia Carolina Gómez, a lo que él aclaró que no, pero explicó que, ahora se están tomando sus propios espacios.

Según contó, él siente que por estar tanto tiempo juntos, ella está descuidando un poco otros puntos de su vida, por lo que, acordaron enfocarse un poco más en sus respectivos proyectos, sin dejar de lado su relación.

"Para nada. Yo siento que le estaba deteniendo la vida, yo no tengo un día de descanso, yo tengo que hacer muchas cosas y me encanta la fiesta, entones ella por estar conmigo no está haciendo su vida, sus cosas, le está quedando pesando su universidad y su trabajo", dijo.

Destacó que siente que le está estorbando, aunque ella nunca le dice nada al respecto, pero es lo que él siente en este momento.

"No me quiero sentir así, entonces cuando coincidamos, yo voy a hacer mi vida y ella la de ella", agregó.

¿Cuándo se les vio juntos a Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Cabe señalar que, la última vez que se les vio juntos públicamente a los influenciadores fue a Carolina despidiendo a Yeferson para su viaje a Singapur, hace algunos días, que según señaló durará un mes.

Por ahora, el creador de contenido ha estado realizando publicaciones desde allí y compartiendo gran parte de su experiencia en este lugar, mientras que Carolina sigue cautivando a sus seguidores con su contenido de parte de su estilo de vida y tips de belleza.

Ambos también se encuentran trabajando en varios proyectos, con los que esperan seguir enamorando a sus fanáticos en redes sociales y puedan seguir recibiendo su apoyo.

De igual manera, se han mostrado muy felices con la llegada de Lorenzo, el nuevo integrante de la familia, hijo de Cintia Cossio.