Cara Rodríguez sorprendió al negar ser la ex de Beéle en pleno en vivo: "Qué vergüenza"

Cara Rodríguez tuvo inesperada reacción luego de que le recordaran su relación con Beéle en una transmisión en vivo.

Gisseth Beltrán García
Cara Rodríguez y Beéle
Cara Rodríguez tras ser cuestionada sobre Beéle/Buen Día, Colombia/AFP: Romain Maurice

La influenciadora Cara Rodríguez tuvo sorpresiva reacción en plena transmisión en vivo cuando la relacionaron con el cantante Beéle.

¿Qué le dijeron a Cara Rodríguez sobre Beéle?

La creadora de contenido estaba en un live junto a su actual pareja, el productor musical ejecutivo Jake Castro, quienes estaban a compartiendo un tiempo con sus seguidores conversando y despejando algunas dudas.

Cara niega relación con Beéle

En medio de la transmisión en vivo se conectaron con una usuaria de la plataforma, que la parecer, no conocía muchos de ellos, pues los cuestionó si era verdad que Cara era la exnovia del artista Beéle como le estaban informando en los comentarios, pero obtuvo una respuesta inesperada.

¿Cómo reaccionó Cara Rodríguez cuando le recordaron a Beéle en live?

La influenciadora tomó el momento con humor y sarcásticamente negó que ella fuera la expareja del cantante.

Cara reacciona a quien le recordó Beéle

"Jamás, reconfundidos, que vergüenza", expresó entre risas.

Por su parte, la pareja de Cara Rodríguez reiteró que los seguidores estaban confundidos porque ella no era la ex de Beéle.

¿Cómo reaccionaron los internautas luego de que Cara Rodríguez negara a Beéle?

Tras su declaración, varios seguidores de los famosos opinaron al respecto, algunos cuestionándola sobre toda la polémica que ha protagonizado con el artista y otros decidieron seguirle la corriente y aceptar que debido a que no están en buenos términos y en medio de pleitos legales era la respuesta más lógica que podría dar.

¿En qué pleito legal están Beéle y Cara Rodríguez?

La famosa pareja ha tenido una separación bastante polémica, tanto así que su situación llegó al ámbito legal, donde recientemente se dieron a conocer dos fallaos judiciales a favor del artista, en los que se asegura que el cantante sufrió daño emocional, psicológico, económico y físico por parte de Cara Rodríguez.

Por el momento, también siguen en disputa por sus dos hijos Ethan y Paolo, quienes no tendrían mucho contacto con el cantante.

Por ahora, Beéle y Cara Rodríguez siguen en medio de dichos procesos legales y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que cautivan a sus fanáticos en redes sociales.

