El Jefe confirma a Marilyn Patiño como nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

El Jefe continúa revelando participantes y esta vez confirmó a Marilyn Patiño como una de las habitantes de la tercera temporada.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 3
Marilyn Patiño se suma a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

El Jefe de La casa de los famosos Colombiaconfirmó el ingreso de Marilyn Patiño a la tercera temporada del reality del Canal RCN.

¿Quién es Marilyn Patiño, la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia?

En la mañana de este 15 de diciembre se reveló que la reconocida actriz será una de las nuevas habitantes de la casa más famosa del país.

Marilyn Patiño es una actriz de 43 años, nacida en Cali, que ha participado en diversas producciones de televisión. Además, hizo parte del programa ¿Quién es la máscara?, otra de las producciones del Canal RCN.

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 3
Marilyn Patiño estará en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos del Canal RCN)

La artista también ha incursionado como cantante de música popular y en 2024 lanzó un libro autobiográfico titulado Me quiero morir, en el que abrió su corazón para contar lo que vivió durante su último embarazo y otras etapas difíciles de su vida.

De acuerdo con la actriz, el propósito principal del libro es invitar a los lectores a “amar la vida desde cualquier lugar donde nos encontremos”.

En la descripción de sus redes sociales, Patiño señala que en la obra reflexiona sobre “las profecías autocumplidas, acuerdos ancestrales de nuestros padres, heridas de infancia, derecho a la vida y muchos temas más que nos llevan a la reconciliación”.

Marilyn Patiño entra a La casa de los famosos Colombia 3
La casa de los famosos Colombia confirma el ingreso de Marilyn Patiño. (Foto del Canal RCN)

¿Cuántos hijos tiene Marilyn Patiño?

Marilyn Patiño es madre de tres hijos: Valentín, Samuel y Milagros. El mayor tiene 6 años, mientras que la niña nació el primero de enero de 2025, por lo que está próxima a cumplir su primer año de vida.

Sus dos hijos mayores son fruto de su relación con Héctor Fabián Bonilla Ulloa, con quien mantuvo una relación de casi una década. El empresario falleció en extrañas circunstancias en octubre de 2023 y, aunque ya llevaban varios años separados, la actriz ha manifestado en varias ocasiones lo difícil que fue enfrentar esta pérdida, ya que, además de ser el padre de sus hijos, fue el amor de su vida.

Meses después, Patiño dio a conocer su tercer embarazo, noticia que sorprendió a sus seguidores, especialmente cuando ella misma confirmó que el progenitor era un amigo y no el resultado de una relación sentimental estable.

Aunque, según contó, hubo personas que le aconsejaron no continuar con el embarazo, la reconocida caleña decidió tener a su bebé y hoy Milagros enternece sus redes sociales al protagonizar varias de sus publicaciones.

Habitantes elegidos de La casa de los famosos Colombia
Ellos son los ochos habitantes que ingresarán gracias a los votos del público. (Fotos del Canal RCN)

¿Cuándo se abrirán las puertas de La casa de los famosos Colombia?

Aunque El Jefe ha ido revelando los nombres de algunos de los habitantes de la tercera temporada, aún no ha confirmado la fecha exacta en la que se abrirán las puertas de la casa.

Lo cierto es que los televidentes e internautas no dejan de hablar de lo que será esta nueva temporada y esperan con expectativa su estreno.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia
El Jefe confirmó el ingreso de Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul a su casa. (Fotos del Canal RCN)
