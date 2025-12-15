Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Barbie colombiana reveló fotos de su pasado como cantante y empresaria junto a grandes artistas

La Barbie colombiana sorprendió al mostrar recuerdos de su juventud en la música y los negocios, con artistas como J Balvin.

La Barbie colombiana sorprende al revelar fotos de su pasado.
La Barbie colombiana sorprende al revelar fotos de su pasado como cantante y empresaria. (Foto de Tatiana Murillo Canal RCN) (Foto de la cantante Freepik)

Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, sorprendió al mostrar una faceta de su pasado que pocos conocían.

¿La Barbie colombiana fue cantante?

La aspirante a La casa de los famosos Colombia compartió fotografías inéditas en las que aparece como cantante y organizadora de eventos, recordando una etapa de su vida ligada directamente al mundo artístico.

En esas imágenes se le ve junto a grandes talentos nacionales como Darío Gómez, Reykon, J Balviny Jessi Uribe, dejando claro que desde muy joven estuvo cerca de escenarios y figuras que marcaron la música en el país.

Murillo acompañó la publicación con mensajes firmes hacia quienes la critican, asegurando que desde los 20 años, gracias a su trabajo en la música y en la organización de eventos, logró reunir el dinero para realizarse las intervenciones estéticas que hoy la caracterizan.

Además, afirmó que “creció con los grandes artistas” y que no piensa recibir consejos de quienes, según ella, no han construido nada.

“A mis 20 años ya contrataba a los grandes con mi empresa”, escribió Tatiana Murillo en su publicación.

¿La Barbie colombiana ganó el octavo grupo de aspirantes de La casa de los famosos 2026?

Aunque no logró ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026 (pues el público eligió a Yuli Ruiz como habitante confirmada del octavo grupo de aspirantes), Tatiana sigue construyendo una comunidad digital sólida.

Por su parte, El Jefe de la casa ya confirmó a varios participantes de la nueva temporada, entre ellos Manuela Gómez, ‘Campanita’, Johanna Faduly recientemente la actriz Marilyn Patiño, consolidando un grupo diverso que mantiene la expectativa del público por los próximos anuncios.

Con esta publicación, Tatiana Murillo quiere dejar claro que su historia no se reduce únicamente a las intervenciones estéticas que la han hecho visible en redes sociales. Su mensaje busca resaltar que ha construido su propio camino a pulso.

Asimismo, el público ya eligió a los ocho aspirantes que ingresarán oficialmente a La casa de los famosos Colombia 2026, y ahora la expectativa se centra en los próximos anuncios de El Jefe.

Los seleccionados que ya tienen su lugar asegurado son:

  • Nicolás Arrieta
  • Lorena Altamirano
  • Alexa Torrex
  • Maiker Smith
  • Tebi Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Yuli Ruiz

Conformando un grupo variado que promete dar mucho de qué hablar dentro de la nueva temporada.

La Barbie colombiana fue aspirante para La casa de los famosos Colombia 2026.
La Barbie colombiana fue aspirante para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
