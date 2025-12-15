Luisa Fernanda W confesó si cambiará de nuevo de look tras críticas

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos si cambiará o no de look, luego de que su nueva imagen generara tantos comentarios en redes sociales.

¿Por qué Luisa Fernanda W dividió opiniones sobre su look?

La creadora de contenido llevaba hace algún tiempo con su pelo de color negro cuidándolo bastante luego de tantos cambios de color que le había hecho a su cabello.

Sus fanáticos ya estaban acostumbrados de verla con el tono negro y su pelo brillante, pero hace algún tiempo sorprendió al realizarse un tono cobrizo.

Aunque muchos la llenaron de elogios por su nuevo tono, otros no dudaron en criticarla y señalar que se estaba dañando de nuevo el pelo y ya no se le veía tan sano como antes.

¿Luisa Fernanda W cambiará de look?

La influenciadora activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, y allí la cuestionaron sobre si regresaría a su color de pelo negro tras las críticas que recibió, a lo que ella señaló que por ahora no lo hará, pues está feliz con su nuevo color.

"No pienso cambiarle el color del pelo, la verdad estoy muy contenta con este color, siento que me queda muy bien, este pelo me da otra vibra, para mí los cambios siempre van a ser para mejorar, estoy muy feliz con este color, no pienso cambiármelo", dijo.

Además, destacó que, si llegara a cambiar el color sería a un avellana oscuro, pero no se lo oscurecería hasta un negro.

Tras su revelación, varios seguidores le indicaron que estaban de acuerdo con ella, mientras que otros no dudaron en señalarle que esperaban verla nuevamente con su tono negro.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre sus outfits, tips de belleza, maternidad con sus hijos Máximo y Domenic, y parte de su estilo de vida, que suele acaparar tanto la atención de sus fieles admiradores que no paran de halagarla.