Manuela Gómez reveló detalles de su proceso personal antes de ingresar a La casa de los famosos

Manuela Gómez volvió a conectar con sus seguidores desde un lugar íntimo y profundamente honesto. Esta vez no lo hizo para hablar de proyectos, polémicas o próximos retos profesionales, sino para compartir una reflexión personal que muchos interpretaron como una señal clara de su proceso de sanación. Todo comenzó después de que publicara algunas historias desde una discoteca, donde se le vio disfrutando de una noche de fiesta, bailando, sonriendo y confesando entre risas que se había tomado un par de margaritas y que se había portado “un poquito mal”.

Lejos de quedarse solo en lo anecdótico, la creadora de contenido aprovechó ese momento para hablar de algo mucho más profundo: su relación con el licor y los cambios emocionales que ha experimentado en los últimos años. Manuela explicó que, aunque hoy puede mostrarse relajada y feliz en espacios que antes evitaba, no siempre fue así. Durante mucho tiempo, consumir alcohol, incluso en contextos tranquilos o estando sola en casa, la llevaba a estados emocionales complejos, marcados por la tristeza y episodios de depresión. Por esa razón, decidió alejarse de fiestas y reuniones sociales, priorizando su bienestar mental.

¿Qué representa esta salida en su proceso de sanación?

Para Manuela, la noche que compartió recientemente no fue solo una fiesta más. Fue una prueba personal. Aseguró sentirse orgullosa de sí misma al darse cuenta de que pudo disfrutar, tomarse unos tragos y regresar a casa con el corazón tranquilo y agradecido. Esta experiencia, según ella, confirma que el trabajo interno que ha venido haciendo sí ha dado resultados.

La influenciadora señaló que ahora se siente emocionalmente más estable, con mayor claridad sobre lo que quiere y con una fortaleza que antes no tenía. Poder volver a estos espacios sin caer en pensamientos negativos fue una señal clara de que su proceso personal está avanzando de manera positiva.

¿Cómo influyó su enfoque en el trabajo y la maternidad?

En su reflexión, Manuela también habló del momento vital que atraviesa. Contó que ha estado completamente enfocada en sus empresas y en su rol como madre, organizando cada detalle para dejar todo en orden antes de ingresar a La Casa de los Famosos Colombia 2026. Esa disciplina y enfoque, aseguró, han sido claves para mantener su mente ocupada y alineada con sus objetivos.

Aceptar la invitación a salir esa noche fue algo espontáneo, pero significativo. No fue una decisión impulsiva, sino una elección consciente desde un lugar de tranquilidad. Según expresó, disfrutó la salida sin excesos, sin culpas y sin reproches, algo que antes le resultaba imposible.

¿Qué mensaje deja sobre la evolución personal?

Manuela dejó claro que sanar no significa olvidar lo vivido. Reconoció que las heridas del pasado siguen ahí, pero ya no duelen como antes. Son cicatrices que están en proceso de cerrarse y que hoy le permiten mirar su vida con gratitud.

Sus palabras resonaron con muchos de sus seguidores, quienes vieron en su testimonio una muestra de que el crecimiento personal no es lineal, pero sí posible. Para Manuela, esta experiencia confirma que lo que viene, tanto en su carrera como en su vida personal, está lleno de nuevas oportunidades y bendiciones, construidas desde el amor propio y la conciencia emocional.