John Cena se despide del ring: así fue su último combate histórico en la WWE

John Cena, uno de los nombres más influyentes en la historia de la WWE, dijo adiós al ring en un combate cargado de simbolismo, emoción y gratitud ante más de 19 mil fanáticos reunidos.

El evento se convirtió en una despedida colectiva para quien durante más de dos décadas fue rostro principal del entretenimiento deportivo a nivel mundial.

¿Cómo fue el combate que selló la despedida de John Cena en la WWE?

El enfrentamiento final de John Cena lo puso frente a frente con Gunther, una de las figuras más dominantes de la nueva era de la WWE, y desde el inicio, el combate mostró el contraste entre la experiencia del veterano y la fuerza implacable del luchador europeo.

Sin embargo, la derrota de John Cena, lejos de opacar el momento, reforzó el carácter simbólico del adiós y el relevo generacional ante la mirada de miles de aficionados que acompañaron cada segundo con aplausos.

¿Por qué este adiós de John Cena es tan significativo para la WWE?

John Cena no fue solo un campeón más, desde su debut en junio de 2002, se transformó en el pilar sobre el que se sostuvo la WWE durante años.

Su carisma, ética de trabajo y conexión con el público lo llevaron a convertirse en el máximo campeón mundial, igualando y superando marcas que parecían inalcanzables.

John Cena dijo adiós al ring y la WWE vivió una de las despedidas más emotivas de su historia. Foto AFP/Kevin Winter

A lo largo de su carrera acumuló títulos y logros que lo colocan en la élite de la lucha libre profesional, múltiples reinados mundiales, campeonatos individuales y en pareja, así como victorias memorables en los escenarios más importantes.

Su despedida también simboliza el cierre de una era dorada en la que su nombre impulsaba audiencias y definía la identidad de la WWE ante el mundo.

¿Qué legado deja John Cena tras colgar las botas de combate en la WWE?

Tras el combate, el homenaje no se hizo esperar, pues CM Punk y Cody Rhodes, actuales campeones de la compañía, ingresaron al ring para rendir tributo a Cena, entregándole los cinturones.

John Cena disputó su último combate oficial en la Capital One Arena ante más de 19 mil asistentes. Foto AFP/Dimitrios Kambouris

Antes de subir al cuadrilátero, John Cena había agradecido a los fanáticos por acompañarlo en cada etapa de su carrera, consolidándose como actor y figura del entretenimiento global.