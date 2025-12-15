Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado sorprendió en ¿Qué hay pa’ dañar? con su opinión sobre La casa de los famosos 2026

Valentina Taguado analizó en ¿Qué hay pa’ dañar? las votaciones y nuevos confirmados de La casa de los famosos 2026.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado sorprende al opinar sobre La casa de los famosos Colombia.
Valentina Taguado sorprendió al dar su opinión sobre La casa de los famosos Colombia en ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)

Durante el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, las conductoras Valentina Taguadoy Johana Velandia dieron su opinión sobre los últimos acontecimientos de La casa de los famosos Colombia 2026.

Valentina Taguado habló sobre el ingreso de Marilyn Patiño.
Valentina Taguado habló sobre el ingreso de Marilyn Patiño a La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijeron Valentina Taguado y Johana Velandia sobre los habitantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2026?

Ambas analizaron lo que dejó la más reciente jornada de votaciones y la confirmación de nuevos habitantes para la tercera temporada.

Taguado y Velandia no se sorprendieron con la elección de Yuli Ruiz como la última ganadora del octavo grupo de aspirantes, quien se mantuvo punteando las votaciones y logró conquistar al público con su carisma.

¿Qué dijeron Valentina Taguado y Johana Velandia sobre Johanna Fadul y Marilyn Patiño?

Valentina y Johana celebraron la llegada de Johanna Fadul y Marilyn Patiño a la tercera temporada, confirmadas por El Jefe como habitantes oficiales.

En el caso de Marilyn, destacaron su trayectoria y la admiración que sienten por ella desde hace años, y también elogiaron a Johanna Fadul, resaltando su talento y la expectativa que genera su participación en el reality.

Además, las conductoras opinaron sobre la aspirante del programa, Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, y sus 35 modificaciones estéticas que se ha realizado, considerándola como una persona arriesgada, sobre todo por su cambio de color de ojos que generó revuelo en la opinión pública.

Valentina y Johana también confesaron que les encantaría poder ingresar a la casa o, al menos, observar desde las ventanas para compartir detalles exclusivos con la audiencia.

Sin embargo, recordaron que los internautas no se perderán nada gracias a la señal 24/7 disponible en la aplicación del Canal RCN, que permite seguir cada instante de la convivencia.

Todavía faltan habitantes por confirmar por parte de El Jefe, lo que mantiene la expectativa en aumento entre los seguidores del reality.

Entre los confirmados también se encuentran Manuela Gómezy ‘Campanita’, dos figuras que prometen aportar dinamismo y polémica a la tercera temporada.

Sus nombres se suman a la lista de celebridades que ya han sido reveladas, consolidando un grupo bastante diverso.

Valentina Taguado habló sobre las votaciones en La casa de los famosos Colombia 2026.
Valentina Taguado habló sobre el ingreso de Yuli Ruiz por votación de público en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
