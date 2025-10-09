Andrea Tovar se sinceró sobre lo difícil que fue su divorcio: "Me derrumbé"

La exreina Andrea Tovar se pronunció sobre lo difícil que fue su divorcio con el exfutbolista Julián Guillermo Rojas, con quien tuvo dos hijos: Elena y Lorenzo.

¿Cómo fue el divorcio de Andrea Tovar?

La famosa pareja decidió darle fin a su matrimonio a finales del año 2024, que según dio a conocer la modelo fue él deportista quien dio el primer paso para terminar su relación, algo que fue algo bastante inesperado y complejo para ella de aceptar.

Andrea Tovar confesó que han sido meses bastante duros para ella, tanto que, en un momento pensó que no podía seguir.

“Llegó un momento en el que emocionalmente me derrumbé. Sentí que no podía con nada, que no me merecía nada, que sin ese apoyo emocional que me brindaba Julián, no era capaz de seguir. Llegué a minimizarme, a ver mi valor solo en ser mamá y esposa. perdí la noción de quién era yo como mujer", dijo a Aló.

Sin embargo, detalló que afortunadamente el tiempo la ha ayudado a ver este proceso de otra manera y ahora agradece haber pasado por eso, pues logró reconocer sus más profundos miedo como enfrentar la soledad y educar a sus hijos sola.

"No es fácil. La mente te castiga con reproches, te hace sentir insuficiente, y eso puede llevarte a la depresión o la ansiedad. Pero también aprendí a tomarme las cosas con más calma, a desaprender, a valorar lo que realmente soy como mujer, más allá de ser mamá o esposa”, agregó.

¿Qué hace Andrea Tovar en la actualidad?

La ex Señorita Colombia se encuentra cautivando a miles de sus fanáticos no solo en sus redes sociales, sino también en la pantalla del Canal RCN como una de las jurados junto a la exreina Valerie Domínguez y el diseñador de modas Hernán Zajar en Miss Universe Colombia, el reality, donde conoceremos a la candidata que representará al país en noviembre en Tailandia en el certamen de belleza más importante del mundo.

Andrea Tovar ha sorprendido con sus apreciaciones hacia las candidatas y su indiscutible belleza con sus outfits y carisma.