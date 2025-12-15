La Jesuu interpuso denuncia contra Yina Calderón en la Fiscalía, así lo confirmó

Lo que inició como un rifirrafe en redes sociales protagonizado por Yina Calderón y La Jesuu, parece que no quedó allí, pues recientemente la caleña reveló que iba de camino a declarar ante la Fiscalía luego de interponer una demanda en contra de la empresaria de fajas.

¿La Jesuu interpuso una denuncia a Yina Calderón en la Fiscalía?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influenciadora vallecaucana ha construido una enorme comunidad, captó la atención de los internautas al publicar una misteriosa foto en la que hizo la siguiente afirmación: "rumbo a declarar".

Posterior a esa imagen, Valentina Ruiz, nombre real de La Jesuu, compartió una segunda desde la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, lo que terminó despejando las dudas de sus seguidores sobre el por qué de su llegada a este lugar, fue su última declaración en donde dio a conocer la verdadera razón.

"No me diga que va a poner la demanda con Yina, sería lo mejor", escribió una usuaria. Ante esto la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en afirmar que, justamente, estaba en esa diligencia.

"La denuncia penal la hicimos hace 1 mes y hoy la fiscalía me citó hoy a declarar. Tengo fe que nos va a ir bien muchachos, afortunadamente todas las pruebas están en internet y ese sí que no olvida", escribió la joven.

¿Qué pasó entre La Jesuu y Yina Calderón?

Ante lo dicho por La Jesuu, queda claro que este conflicto no se quedó en las redes sociales como seguramente muchos pensaron, sino que será la justicia quien tome medidas frente a esta situación.

Esto dijo La Jesuu sobre su conflicto con Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Recordemos que las diferencias entre ambas personalidades del mundo del entretenimiento vienen desde hace un tiempo, no obstante, fue en La casa de los famosos Colombia cuando la relación de ambas se complicó.

Y aunque muchos dejaron sus p3leas en el pasado, cuando ambas salieron del reality, Calderón en repetidas ocasiones arremetió contra su excompañera lanzando en varias oportunidades comentarios ofensivos sobre su color de p1el.

Por su parte La Jesuu salió en su propia defensa para despacharse contra Yina, incluso, recibió el apoyo masivo de su fandom quienes estuvieron de su lado y rechazaron completamente estos actos tan desafortunados.

La Jesuu interpuso una denuncia en contra de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Con la noticia de la denuncia, los ojos de decenas de personas están puestos en este caso y en lo que sucederá en los próximos días.