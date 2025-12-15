Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Jesuu interpuso denuncia contra Yina Calderón en la Fiscalía, así lo confirmó

La Jesuu confirmó en las últimas horas que se encuentra en la Fiscalía de Bogotá dispuesta a declarar sobre su conflicto con Yina Calderón.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Jesuu y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
La Jesuu se mostró desde la Fiscalía. Foto | Canal RCN.

Lo que inició como un rifirrafe en redes sociales protagonizado por Yina Calderón y La Jesuu, parece que no quedó allí, pues recientemente la caleña reveló que iba de camino a declarar ante la Fiscalía luego de interponer una demanda en contra de la empresaria de fajas.

Artículos relacionados

¿La Jesuu interpuso una denuncia a Yina Calderón en la Fiscalía?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influenciadora vallecaucana ha construido una enorme comunidad, captó la atención de los internautas al publicar una misteriosa foto en la que hizo la siguiente afirmación: "rumbo a declarar".

Artículos relacionados

Posterior a esa imagen, Valentina Ruiz, nombre real de La Jesuu, compartió una segunda desde la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, lo que terminó despejando las dudas de sus seguidores sobre el por qué de su llegada a este lugar, fue su última declaración en donde dio a conocer la verdadera razón.

Artículos relacionados

"No me diga que va a poner la demanda con Yina, sería lo mejor", escribió una usuaria. Ante esto la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dudó en afirmar que, justamente, estaba en esa diligencia.

"La denuncia penal la hicimos hace 1 mes y hoy la fiscalía me citó hoy a declarar. Tengo fe que nos va a ir bien muchachos, afortunadamente todas las pruebas están en internet y ese sí que no olvida", escribió la joven.

¿Qué pasó entre La Jesuu y Yina Calderón?

Ante lo dicho por La Jesuu, queda claro que este conflicto no se quedó en las redes sociales como seguramente muchos pensaron, sino que será la justicia quien tome medidas frente a esta situación.

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo La Jesuu sobre su conflicto con Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Recordemos que las diferencias entre ambas personalidades del mundo del entretenimiento vienen desde hace un tiempo, no obstante, fue en La casa de los famosos Colombia cuando la relación de ambas se complicó.

Y aunque muchos dejaron sus p3leas en el pasado, cuando ambas salieron del reality, Calderón en repetidas ocasiones arremetió contra su excompañera lanzando en varias oportunidades comentarios ofensivos sobre su color de p1el.

Por su parte La Jesuu salió en su propia defensa para despacharse contra Yina, incluso, recibió el apoyo masivo de su fandom quienes estuvieron de su lado y rechazaron completamente estos actos tan desafortunados.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
La Jesuu interpuso una denuncia en contra de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Con la noticia de la denuncia, los ojos de decenas de personas están puestos en este caso y en lo que sucederá en los próximos días.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Sinisterra pues en apenas tres meses ha sufrido tres lesiones musculares. Selección Colombia

Otro jugador lesionado preocupa a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 ¿de quién se trata?

La Selección Colombia suma una nueva preocupación tras la lesión de Luis Sinisterra, quien volvió a salir del campo por molestias musculares.

Altafulla provoca risas en redes al aparecer con frío Altafulla

Altafulla genera risas entre sus seguidores tras mostrarse con frío: “hay que estar serio”

Un video de Altafulla en medio del frío dejó preguntas abiertas y desató una avalancha de reacciones en redes.

Rigoberto Urán y J Balvin Rigoberto Urán

Rigoberto Urán divirtió tras comentario en el camerino con J Balvin

Rigoberto Urán sacó risas tras estar en el remate del concierto de J Balvin en Bogotá.

Lo más superlike

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo” Maluma

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo”

Maluma rompió el silencio acerca del quebranto emocional que sintió acerca de extraña condición que tuvo en plena gira musical.

Ornella Sierra sorprende con su disfraz. Ornella Sierra

Ornella Sierra se transforma en Mamá Noel y cautiva las redes sociales: "Ya maduré"

¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue? Talento internacional

¡Adiós a un cantante y comediante! Murió ícono del entretenimiento de manera inesperada: ¿quién fue?

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"