Esta habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3 perdió un diente, ¿de quién se trata?

El Jefe ya ha comenzado a revelar poco a poco las celebridades que integrarán la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3, y por eso muchos seguidores del reality de Canal RCN recordaron cuál de ellas perdió un diente tras un procedimiento odontológico fallido.

¿Qué habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3, perdió uno de sus dientes?

Se trata de la paisa Manuela Gómez, quien en 2020 impactó a sus seguidores al contar que, tras un mal manejo por parte de su odontóloga, uno de sus dientes delanteros superiores se fracturó.

Manuela Gómez perdió uno de sus dientes superiores en 2020 por un mal procedimiento odontológico. (Foto: Canal RCN)

Según relató, en ese momento la profesional de la salud oral, que era su amiga cercana, le recomendó cubrir el diente desportillado con un diseño de sonrisa. Una decisión que la exprotagonista de Nuestra Tele 2012 calificó como poco profesional y que finalmente provocó la pérdida de su diente natural.

En los videos que han resurgido recientemente en internet, la empresaria explicaba que esta situación provocó una infección en la raíz del diente y también comprometió el hueso.

¿Qué le pasó al diente de Manuela Gómez y qué procedimiento odontológico le realizaron?

Debido a esto, la antioqueña de 36 años aseguró que tuvo que acudir a otro especialista, quien le retiró la carilla del diseño y le extrajo el diente natural, una decisión que en su momento la afectó profundamente.

Asimismo, tuvieron que realizarle un injerto de hueso para poder implantarle un nuevo diente. Debido a este procedimiento, Manuela tuvo que permanecer cerca de cuatro meses sin diente.

Esta situación generó revuelo en redes sociales, ya que muchos seguidores dudaban de su historia.

Ante los comentarios, la empresaria decidió publicar varios videos sin filtros mostrando cómo lucía sin el diente, relatando su experiencia y asegurando sorprendida cómo varios odontólogos priorizaron el dinero y la publicidad antes que ofrecerle una solución real a su infección.

¿Cómo será Manuela Gómez dentro de La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de que Manuela fuera la primera mujer confirmada por El Jefe para entrar directo a La casa, la empresaria y creadora de contenido ha dado a conocer por medio de una publicación desde su cuenta de Instagram que posiblemente volvería a ser aquella "villana" que los colombianos vieron en Protagonistas de Nuestra Tele.

Manuela Gómez dejó ver a sus fans qué papel tendrá dentro de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, también dejó entrever que podría ser buena, dejando a sus seguidores con la expectativa de su participación en este reality de Canal RCN.