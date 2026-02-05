Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torrex y Yuli Ruiz se sinceran en el confesionario tras ser nominadas en La casa de los famosos

Alexa Torrex y Yuli Ruiz hablaron sin filtros en el confesionario sobre la decisión de sus compañeros y las jugadas de los líderes.

Alexa Torrex y Yuli Ruiz opinan sobre los líderes.
Alexa Torrex y Yuli Ruiz hablan en el confesionario sobre los líderes de la semana Valentino y Beba. (Foto Canal RCN)

Luego de una tensa jornada de nominaciones, en La casa de los famosos Colombia 3, Alexa Torrex y Yuli Ruiz hablaron con honestidad en el confesionario.

Yuli Ruiz cree que salió afectada por ser pareja de juego de Alexa Torrex.
Yuli Ruiz cree que salió afectada por ser pareja de juego de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijeron Alexa Torrex y Yuli Ruiz en el confesionario de La casa de los famosos Colombia 3 sobre las nominaciones en dúo?

La pareja quedó nominada por sus compañeros de la competencia y evidenció que Alexa Torrex tiene varios detractores.

En la conversación con el Jefe, Alexa aseguró que muchos de sus compañeros la nominan a ella para quedar bien con los demás y que Yuli solo fue afectada por esta situación.

¿Cómo reaccionaron Alexa Torrex y Yuli Ruiz a la nominación por parte de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa, al parecer, ya se acostumbró a estar en la placa por las votaciones de sus compañeros porque lo tomó con tranquilidad.

Por su parte, Yuli no estuvo tan contenta diciendo que a ella no le causa gracia ni risa estar en la placa y que no entiende por qué Alexa lo disfruta.

Además, Yuli dijo que sintió que los líderes, Valentino Lázaro y Beba tenían en su estrategia ir por ellas dos desde el principio.

Alexa afirmó que muchos de sus compañeros no están entendiendo el juego y que por eso tratan de ser amigables y caerse bien entre ellos, pero que es Colombia la que está viendo todo y que es el público el que va decidiendo, entonces que no siente temor por ser nominada y ser enviada a la placa las veces que sea.

Alexa también tuvo un fuerte enfrentamiento con Beba antes de la gala de nominación.

La situación fue tan tensa que sus compañeros tuvieron que intervenir para que ninguna de las dos cometiera una falta grave en el programa.

Esta situación en particular sirvió para que varios se decidieran por nominar a Alexa, pues fue uno de los argumentos más usados en las votaciones.

Cuatro parejas están en riesgo de abandonar la competencia el próximo domingo, pero solo una saldrá de la casa más famosa del país.

Alexa Torrex y Yuli Ruiz fueron nominadas.
Alexa Torrex y Yuli Ruiz fueron nominadas por sus compañeros. (Foto Canal RCN)
