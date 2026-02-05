La Jesuu hizo una inesperada revelación sobre su soltería en su reciente viaje a Europa.

La Jesuu confiesa que no quiere llegar soltera a los 25 años. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo La Jesuu sobre su soltería?

Por estos días, la creadora de contenido se encuentra en París, Francia. Desde allá, La Jesuu expresó que quiere aprovechar su soltería y conseguirse un hombre francés porque no piensa llegar a los 25 años sin una pareja sentimental.

La influenciadora dijo en otra historia que está encantada con los hombres de ese país y que no descarta la posibilidad de darse una oportunidad en el amor.

¿Cómo afectó el estrés la salud de La Jesuu?

La influencer reapareció en redes sociales luego de superar un episodio de estrés que le ocasionó un brote en su rostro.

Sus seguidores se habían mostrado preocupados por su salud, pero ella confirmó que la situación fue atendida a tiempo con ayuda médica y que ya se encuentra recuperada.

La revelación de La Jesuu llega en un momento en el que ha preferido mantenerse al margen de las polémicas y en el que no ha vuelto a tener enfrentamientos mediante las redes sociales con Yina Calderón.

Desde entonces, ha optado por enfocarse en sus proyectos personales y en su vida fuera de lo que vivió en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Asimismo, el programa ¿Qué hay pa’ dañar? se ha convertido en un espacio para analizar lo que ocurre dentro de la casa más famosa del país.

Allí, Roberto Velásquez, Néstor Parra y Karina García debaten junto a invitados y exparticipantes del juego, quienes aportan su visión sobre las estrategias y tensiones que se viven en la competencia en tiempo real.

Aunque La Jesuu no ha aparecido en este formato, su nombre suele salir a relucir como referencia de lo que fue su participación en la temporada pasada, y muchos se preguntan si en algún momento será invitada.

Por ahora, la influenciadora sigue mostrando en sus redes sociales cada detalle de su viaje por Europa.