Yina Calderón reveló por qué no asistió al homenaje de Yeison Jiménez y su cuñado

Yina Calderón se sinceró sobre no haber asistido a la despedida que le hicieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina calderon y yeison jimenez
Yina Calderón habló del homenaje a Yeison Jiménez/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón dio a conocer la verdadera razón por la que no asistió al homenaje en el Movistar Arena que le hicieron al cantante Yeison Jiménez y a quienes fallecieron junto a él en la avioneta, pues uno de ellos era su cuñado.

¿Quién era el cuñado de Yina Calderón que murió con Yeison Jiménez?

El artista perdió la vida junto a varios miembros de su equipo de trabajo, entre ellos, su primo Juan Manuel Rodríguez, quien también era el productor audiovisual del cantante y quien era la pareja de Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón.

juliana calderon sobre la muerte de su novio

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue la encargada de dar a conocer la noticia en su momento, pues dicha relación no había sido pública en redes sociales, tanto así que muchos dudaron de la veracidad de sus declaraciones.

¿Por qué Yina Calderón no asistió al homenaje de Yeison Jiménez?

Como bien se conoce, la familia del artista decidió rendirle un homenaje al cantante y a quienes fallecieron junto a él en un concierto de despedida en el Movistar Arena en Bogotá, donde estuvieron presentes varios colegas y amigos.

yina calderon sobre homenaje de yeison jimenez

Muchos esperaban que Yina Calderón estuviera acompañando a Juliana Calderón en aquel momento, pero la empresaria decidió no asistir.

Se desconocían las razones de su ausencia hasta ahora, que Yina Calderón realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales y fue cuestionada al respecto, dando a conocer el por qué no quiso ir a dicho homenaje.

"Yo qué culpa tengo que estemos involucradas en todo, por eso yo no fui al homenaje porque dije van a decir que yo estoy intentando robar cámara que no sé qué, entonces yo mejor me quedo aquí quietica", dijo.

De igual manera, señaló que su hermana Juliana ha estado muy mal tras tener que vivir este proceso, que ha sido tan difícil para ella.

Recientemente, Juliana Calderón habló sobre cómo ha sido su duelo detallando que le ha costado bastante retomar su realidad, pues ha sido muy shockeante para ella saber que su novio ya no está.

