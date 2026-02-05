Participante de MasterChef afirma que Verónica Orozco ganará conquistando a los dos chefs

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 aún no se estrena, pero ya comienza a generar conversación entre los seguidores del programa.

Con la confirmación de varios participantes, algunos de los famosos han empezado a interactuar en redes sociales, dejando ver la buena energía y camaradería que se está formando entre ellos incluso antes de entrar oficialmente a la cocina.

Entre los confirmados se encuentran la actriz y cantante Verónica Orozco y el comediante Iván Marín, quienes protagonizaron un intercambio que no pasó desapercibido y que fue compartido por la propia Orozco en sus redes sociales.

Verónica Orozco es una de las actrices confirmadas para la nueva temporada de MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Qué comentario le dijo Iván Marín a Verónica Orozco?

Verónica Orozco publicó en sus historias de Instagram el comentario que le dejó Iván Marín, dejando en evidencia el tono relajado y humorístico con el que algunos participantes están asumiendo su llegada al reality.

En el mensaje, el comediante le aseguró a la actriz que le irá muy bien en la competencia, especialmente en su relación con los jurados Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Iván Marín escribió que Verónica es experta en “conquistar a dos hombres al mismo tiempo”, comentario que fue interpretado como una broma directa y sin mala intención.

Ivan Marín bromeó asegurando que Verónica Orozco es "experta en conquistar a dos hombres al mismo tiempo". (Foto Canal RCN)

El mensaje hizo referencia a uno de los personajes más recordados de la actriz, interpretado en la serie de Netflix Simplemente Alicia, donde su personaje mantenía una relación sentimental con dos hombres a la vez.

La publicación generó reacciones entre los seguidores de Verónica Orozco, quienes tomaron el comentario como una muestra del buen ambiente que se estaría viviendo entre los participantes de MasterChef Celebrity. Además, muchos destacaron el sentido del humor de Iván Marín y la naturalidad con la que ambos manejaron el intercambio.

¿Quiénes son los participantes confirmados de MasterChef Celebrity Colombia?

Además de Verónica Orozco e Iván Marín, la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 contará con un elenco de 24 participantes provenientes de distintos ámbitos. Entre los confirmados hay actores, comediantes, periodistas, creadores de contenido y deportistas, lo que promete una competencia diversa tanto en personalidades como en estilos dentro de la cocina.

Entre los nombres se encuentran Lina Tejeiro, Angélica Blandón, Diana Mina, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Milena López, Paula Galindo (Pautips), Virginia Lizcano, Julieta Piñeres, Mariana Mozo, Luisa Vergara, Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro y Emmanuel Restrepo.

También hacen parte de esta edición Emiro Navarro como creador de contenido, el tenista profesional Robert Farah y los actores Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Víctor Tarazona, Tuto Patiño, Hugo Gómez y Gustavo Bernarte.

Con este grupo de participantes, MasterChef Celebrity Colombia 2026 promete una temporada marcada por el talento, el humor y la convivencia fuera y dentro de la cocina.