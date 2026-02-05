Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Participante de MasterChef afirma que Verónica Orozco ganará conquistando a los dos chefs

Iván Marín le hizo una broma a Verónica Orozco antes de MasterChef Celebrity, aludiendo a su relación con los jurados del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Participante de MasterChef afirma que Verónica Orozco ganará conquistando a los dos chefs
Participante de MasterChef afirma que Verónica Orozco ganará conquistando a los dos chefs. (Foto Canal RCN)

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 aún no se estrena, pero ya comienza a generar conversación entre los seguidores del programa.

Artículos relacionados

Con la confirmación de varios participantes, algunos de los famosos han empezado a interactuar en redes sociales, dejando ver la buena energía y camaradería que se está formando entre ellos incluso antes de entrar oficialmente a la cocina.

Entre los confirmados se encuentran la actriz y cantante Verónica Orozco y el comediante Iván Marín, quienes protagonizaron un intercambio que no pasó desapercibido y que fue compartido por la propia Orozco en sus redes sociales.

Verónica Orozco es una de las actrices confirmadas para la nueva temporada de MasterChef.
Verónica Orozco es una de las actrices confirmadas para la nueva temporada de MasterChef. (Foto Canal RCN)

¿Qué comentario le dijo Iván Marín a Verónica Orozco?

Verónica Orozco publicó en sus historias de Instagram el comentario que le dejó Iván Marín, dejando en evidencia el tono relajado y humorístico con el que algunos participantes están asumiendo su llegada al reality.

En el mensaje, el comediante le aseguró a la actriz que le irá muy bien en la competencia, especialmente en su relación con los jurados Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Iván Marín escribió que Verónica es experta en “conquistar a dos hombres al mismo tiempo”, comentario que fue interpretado como una broma directa y sin mala intención.

Artículos relacionados

Ivan Marín bromeó asegurando que Verónica Orozco es "experta en conquistar a dos hombres al mismo tiempo"
Ivan Marín bromeó asegurando que Verónica Orozco es "experta en conquistar a dos hombres al mismo tiempo". (Foto Canal RCN)

El mensaje hizo referencia a uno de los personajes más recordados de la actriz, interpretado en la serie de Netflix Simplemente Alicia, donde su personaje mantenía una relación sentimental con dos hombres a la vez.

La publicación generó reacciones entre los seguidores de Verónica Orozco, quienes tomaron el comentario como una muestra del buen ambiente que se estaría viviendo entre los participantes de MasterChef Celebrity. Además, muchos destacaron el sentido del humor de Iván Marín y la naturalidad con la que ambos manejaron el intercambio.

¿Quiénes son los participantes confirmados de MasterChef Celebrity Colombia?

Además de Verónica Orozco e Iván Marín, la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 contará con un elenco de 24 participantes provenientes de distintos ámbitos. Entre los confirmados hay actores, comediantes, periodistas, creadores de contenido y deportistas, lo que promete una competencia diversa tanto en personalidades como en estilos dentro de la cocina.

Artículos relacionados

Entre los nombres se encuentran Lina Tejeiro, Angélica Blandón, Diana Mina, Marcela Carvajal, Martha Restrepo, Milena López, Paula Galindo (Pautips), Virginia Lizcano, Julieta Piñeres, Mariana Mozo, Luisa Vergara, Sebastián Villalobos, Luciano D’Alessandro y Emmanuel Restrepo.

También hacen parte de esta edición Emiro Navarro como creador de contenido, el tenista profesional Robert Farah y los actores Jimmy Vásquez, Sebastián Vega, Víctor Tarazona, Tuto Patiño, Hugo Gómez y Gustavo Bernarte.

Con este grupo de participantes, MasterChef Celebrity Colombia 2026 promete una temporada marcada por el talento, el humor y la convivencia fuera y dentro de la cocina.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yaya Muñoz habló sin filtros de La Beba. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanzó sorpresiva predicción sobre Beba, ¿expulsada de La casa de los famosos?

Yaya Muñoz fue muy contundente al hablar de Beba y afirmó que está a nada de pasar el límite con Alexa Torrex.

la casa de los famosos colombia 2026 La casa de los famosos

Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

A La casa de los famosos Colombia llegará un nuevo integrante, bastante polémico, que le dará un giro al juego.

Alexa Torrex y Yuli Ruiz opinan sobre los líderes. La casa de los famosos

Alexa Torrex y Yuli Ruiz se sinceran en el confesionario tras ser nominadas en La casa de los famosos

Alexa Torrex y Yuli Ruiz hablaron sin filtros en el confesionario sobre la decisión de sus compañeros y las jugadas de los líderes.

Lo más superlike

Johanna fadul tras la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Así fue el reencuentro de Johanna Fadul con su esposo tras su expulsión de La casa de los famosos

Johanna Fadul ya está retomando su cotidianidad y se mostró muy feliz junto a su esposo Juanse Quintero.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia