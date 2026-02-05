Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio reveló cuál es el mejor piropo que le pueden decir: su respuesta te sorprenderá

Cintia Cossio contó en redes cuál es el piropo que más valora actualmente y explicó por qué está relacionado con su rol como mamá.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Cintia Cossio reveló cuál es el mejor piropo que le pueden decir: su respuesta te sorprenderá. (Foto Canal RCN)

Cintia Cossio volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una opinión que despertó interés entre sus seguidores.

La influencer antioqueña reveló cuál es el mejor piropo que pueden decirle actualmente, dejando claro que su percepción sobre los halagos ha cambiado desde que se convirtió en mamá.

A través de sus plataformas digitales, Cossio compartió su opinión de manera directa, señalando que hoy valora mucho más los comentarios relacionados con su rol como madre que aquellos enfocados únicamente en su apariencia física.

¿Cuál es el mejor piropo para Cintia Cossio?

Por medio de sus redes sociales, Cintia Cossio explicó que, en esta etapa de su vida, el piropo que más le gusta recibir es uno que tiene que ver con la crianza de sus hijos. Según contó, el comentario que más le llena es escuchar:

“Tu hijo es muy educado, estás haciendo un buen trabajo”.

Cintia Cossio valora los piropos sobre la crianza de sus hijos.
Cintia Cossio valora los piropos sobre la crianza de sus hijos. (Foto Canal RCN)

Para la influencer este tipo de reconocimiento está por encima de halagos tradicionales sobre su físico, como comentarios sobre su figura o frases en las que le dicen que se ve más bonita en persona que en fotos.

Para Cossio, este cambio refleja cómo han evolucionado sus prioridades desde que asumió la maternidad como uno de los roles más importantes de su vida.

Su respuesta generó reacciones positivas entre sus seguidores, quienes destacaron el mensaje y se identificaron con la importancia de valorar el esfuerzo que implica criar hijos, especialmente cuando se hace de manera consciente y responsable.

¿Cuántos hijos tiene Cintia Cossio?

Cintia Cossio es madre de dos hijos, fruto de su relación con Jhoan López. Su hijo mayor es Thiago, quien actualmente tiene 10 años y ha sido una figura recurrente en algunos contenidos que la influencer y su pareja comparten en redes sociales.

Su segundo hijo, Lorenzo, nació el 1 de septiembre de 2025 y desde entonces Cossio ha hablado en varias ocasiones sobre cómo la llegada de su bebé transformó su rutina, sus prioridades y su forma de ver la vida.

Con esta reflexión, Cintia Cossio dejó ver una faceta más personal y madura, resaltando que, más allá de la imagen pública y los halagos superficiales, hoy valora profundamente el reconocimiento a su labor como madre.

Cintia Cossio tiene dos hijos: Thiago y Lorenzo
Cintia Cossio tiene dos hijos: Thiago y Lorenzo. (Foto Canal RCN)
