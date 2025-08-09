Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García vivió un descuido en vivo de TikTok y por pena decidió terminar la transmisión

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Karina García vivió un inesperado descuido que la obligó a detenerse.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Lo que le pasó a Karina García en TikTok y la hizo finalizar su transmisión abruptamente
Karina García pasó un incómodo momento en vivo y terminó su transmisión en TikTok. (Foto Canal RCN).

Karina García protagonizó un inesperado momento durante un en vivo en TikTok que terminó generando risas entre los internautas, pero gran incomodidad en ella. La influenciadora paisa decidió terminar la transmisión no sin antes pedirles perdón tanto a los internautas como a su hija, Isabella.

¿Qué pasó en el en vivo por TikTok de Karina García que la obligó a cerrar la transmisión?

En las últimas horas se viralizó un corto audiovisual en el que Karina García inició transmisión en vivo por medio de la plataforma de videos TikTok en el que pretendía mostrar cómo estaba siendo maquillada y peinada por estilistas profesionales mientas charlaba con sus seguidores.

Así fue el descuido que llevó a Karina García a finalizar su en vivo en TikTok
El descuido que hizo que Karina García detuviera su transmisión en TikTok. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, poco después de comenzar a transmitir, Karina García se percató de que algo no estaba bien, pues al parecer los internautas conectados en dicha transmisión no eran lo que normalmente la acompañaban.

Y es que resulta que la creadora de contenido, por error, inició transmisión por medio de la cuenta de su hija Isabella Vargas, por lo que los internautas conectados eran precisamente los seguidores de la joven.

Al darse cuenta de su descuido, Karina García pidió perdón y comentó por qué había sucedido esta confusión: la cuenta de su hija está vinculada en su celular.

"Perdónenme, yo no sé qué hago acá en el TikTok de mi hija, perdón. Ay, no, chao. Si no que el TikTok de Isa está activo en mi celular, nos vemos desde mi TikTok, yo estoy loca”

¿Karina García se disculpó con su hija Isabella Vargas?

Así mismo, Karina García no dudó en disculparse con su hija Isabella por haber utilizado su TikTok para iniciar una transmisión en vivo. Incluso mencionó que no quería r*barle sus seguidores, sino que todo se trató de una simple equivocación y descuido.

Karina García sorprendió al cortar su en vivo en TikTok por un imprevisto
Karina García interrumpió su transmisión en TikTok por un inesperado descuido. (Foto Canal RCN).

“Yo no le quiero robar los seguidores a mi niña, qué tal, qué vergüenza. Hijita perdóname, te juro que no me quiero robar tus seguidores".

Aunque el momento sí generó incomodidad en Karina García, los internautas tomaron la situación con humor.

