Camilo rompió en llanto en pleno concierto tras recibir dolorosa noticia: “se fue al cielo”

En medio de uno de sus recientes conciertos en España, el cantante Camilo abrió su corazón para hacer inesperada confesión a sus seguidores.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Camilo se presenta en el escenario durante la 22.ª Entrega Anual de los Premios Latin GRAMMY.
Camilo se quebró en pleno concierto: esta fue la razón. Foto | KEVIN WINTER.

Camilo Echeverry, conocido en la industria musical simplemente como Camilo, protagonizó un conmovedor momento luego de revelar que minutos antes de subirse al escenario sus papás le dieron una lamentable noticia.

¿Por qué Camilo rompió en llanto en pleno concierto?

El momento, que ocurrió en pleno concierto en España, fue registrado por los asistentes y rápidamente empezó a circular el video en redes sociales en donde se puede observar a Camilo visiblemente afectado.

“Justo un par de horas antes de salir me llamaron mis papás a decirme que mi perrita Malvina de hace 20 años a mi lado, hoy se fue al cielo”, expresó el reconocido cantante con la voz entrecortada mientras se encontraba sentado en el escenario y frente a cientos de personas.

Allí, el intérprete abrió su corazón para contarle al público que, antes de salir a tocar, se preguntó a si mismo cómo hacer para que no notaran que estaba pasando por un momento bastante difícil.

Camilo Echeverry asiste a la 20.ª Entrega Anual de los Premios Latin GRAMMY.
Camilo rompió en llanto tras recibir lamentable noticia. Foto | Joe Buglewicz.

¿Qué le pasó a Camilo y por qué se quebró durante concierto en España?

Al expresarse con completa honestidad y mostrarse vulnerable, el público empezó a aplaudirlo y, acto seguido el artista colombiano rompió en llanto dejando ver lo importante que era su mascota.

Como un gesto de amor, los fanáticos empezaron a gritar al unísono su nombre y él por su parte, tomo una prenda que tenía cerca para secar sus lágrimas y poder continuar con el concierto.

Camilo asiste al salón de regalos durante la 20.ª Entrega Anual de los Premios Latin GRAMMY.
Camilo hizo dolorosa confesión en pleno concierto. Foto | Gabe Ginsberg.

¿Cuál fue la razón por la que Camilo rompió en llanto en pleno concierto?

A raíz del conmover momento, seguidores del también compositor colombiano, se mostraron empáticos y lamentaron su pérdida, además, enviaron amorosos mensajes de apoyo a través de redes.

“Es una de las cosas más dolorosas”, “Qué duro”, “Se vale llorar mil veces y más por un ser peludito”, “Qué ser humano tan bello, inspiras Cami.”, “Los humanos que son humanos de verdad”, son algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

Sin duda, un gesto que habla de la sensibilidad de Camilo y de la nobleza de su corazón. Por ahora, el cantante no ha revelado mayores detalles en sus cuentas personales.

