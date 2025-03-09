Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity y recibirá castigo: esta es la razón

Jorge Rausch reveló el castigo que se llevará Valentina Taguado en su regreso a la cocina de MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Valentina Taguado faltó a MasterChef Celebrity
Valentina Taguado faltó a prueba de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

En el capítulo del 3 de septiembre en MasterChef Celebrity hubo varias ausencias, dos de participantes, Valentina Taguado y Luisfer Hoyos y la de la presentadora Claudia Bahamón.

¿Por qué Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity en el capítulo del 3 de septiembre?

En el capítulo del 3 de septiembre en MasterChef Celebrity los participantes tenían que enfrentarse a un reto de salvación.

Previo a iniciar la prueba, los tres jurados: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso expusieron las ausencias del día, enfocándose en los participantes faltantes.

Por el lado de Luisfer Hoyos en capítulos anteriores se había revelado que el actor venía presentando un percance de salud que no lo había dejado volver a la competencia.

Sin embargo, la sorpresa de la jornada fue la ausencia de la locutora Valentina Taguado, quien no llegó y varios de sus compañeros expresaron lo mucho que la extrañaban en la competencia, una de ellas Valeria Aguilar.

Aunque no se supo al aire la razón de la ausencia de Valentina, el chef Jorge Rausch fue directo al decir el castigo que se llevaría la locutora.

Valentina Taguado reveló los alimentos que no come
Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity. (Foto del Canal RCN).

¿Cuál será el castigo que se llevará Valentina Taguado tras ausentarse en MasterChef Celebrity?

El chef bogotano fue directo al decir que Valentina tenía la posibilidad de volver después del reto de eliminación sin llevarse castigo alguno.

Sin embargo, fue enfático al decir que si no llegaba para después del siguiente reto tendría que colocarse el temido delantal negro que pondría en riesgo su permanencia en la competencia.

Si regresa a la próxima caja misteriosa no tendrá delantal negro, pero si llega después se lo pondrá.

Con esta advertencia de Jorge Rausch, la locutora ya sabe que no la tendrá fácil cuando regrese a la competencia pese a haber ganado el último reto de la competencia con Raúl y Michelle.

¿Por qué Claudia Bahamón no estuvo en el capítulo del 3 de septiembre en MasterChef Celebrity?

El chef Jorge Rausch tomó la batuta ante la ausencia de Claudia Bahamón y no dudó en debatir con los participantes sobre la no asistencia de la presentadora.

El jurado saludó al estilo de la presentadora: "Bienvenidos a esta cocina, su cocina, así dice Claudia" y aseguró de manera irónica que sentía mejor el ambiente sin la presentadora.

¿Por qué estamos mejor sin Claudia?

Sin embargo, los participantes le refutaron al asegurar que sí extrañaban a Claudia Bahamón en la cocina.

Algo falta, falta el brillo, esa mujer bella que siempre tiene esa bonita energía.

Valentina Taguado de MasterChef Celebrity revela cómo es la casa de Claudia Bahamón y la presentadora le regala ropa.
Valentina Taguado y Claudia Bahamón no asistieron a MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)
