Una mala noticia se confirmó en las últimas horas sobre una de las figuras de la Selección Colombia Femenina, quien tuvo que ser operada y estará fuera de las canchas varios meses.

¿Qué le pasó a Mayra Ramírez, figura de la Selección Colombia?

La jugadora Mayra Ramírez se pierde lo que queda de la temporada en este 2025 con su club el Chelsea de Inglaterra y el inicio de las Eliminatorias al Mundial Femenino de Brasil 2027.

La talentosa delantera sufrió una grave lesión en el compromiso amistoso ante el AC Milán y el Chelsea el pasado 30 de agosto.

Todo sucedió cuando en medio de una jugada en la que la jugadora enganchó a dos contrincantes y sintió una molestia que la hizo pedir la asistencia médica de inmediato.

Aunque sus gestos eran de gran dolor y molestia no se esperaba que fuera una lesión tan compleja como lo confirmó recientemente el club en sus redes sociales.

“Chelsea puede confirmar que Mayra Ramírez se ha sometido a una cirugía por una lesión en el tendón de la corva sufrida durante nuestro amistoso contra el AC Milán el fin de semana pasado”.

¿Cuál fue la operación que le hicieron a Mayra Ramírez, jugadora de la Selección Colombia?

El club inglés confirmó que la jugadora Mayra Ramírez tuvo que ser sometida a una cirugía tras sufrir una rotura en el isquiotibial.

Por lo que ahora tendrá que guardar reposo y días más tarde empezará su proceso de recuperación para poder volver a las canchas lo antes posible.

Ahora comenzará un período de rehabilitación con el apoyo de nuestro equipo médico y estará fuera de acción por un tiempo.

Mayra Ramírez estará varias semanas por fuera de las canchas. (Foto Maria Lysaker)

La lesión que tuvo Mayra Ramírez según los expertos se produce cuando los músculos de la parte posterior del muslo se desgarran por un esfuerzo excesivo. Esta condición provoca dolor, inflamación y limita la movilidad, por lo que requiere un proceso de recuperación que puede extenderse por varias semanas.

¿Cuándo volverá a jugar Mayra Ramírez, figura de la Selección Colombia Femenina?

Tras hacerse oficial la lesión y reciente cirugía de Mayra Ramírez, se confirmó que el técnico Ángello Marsiglia no contará con ella para el inicio de la Liga Femenina de Naciones.

Colombia empieza su camino en este torneo el próximo 24 de octubre, cuando reciba en casa a la Selección de Perú y luego el 28 de este mes se enfrentará a Ecuador de visita.

Todavía no se sabe cuándo volverá Mayra Ramírez, sin emabrgo, especialistas en medicina deportiva, la recuperación de una rotura en el isquiotibial puede tardar entre cuatro y ocho semanas en casos moderados, aunque las lesiones más graves pueden prolongar la incapacidad por varios meses.