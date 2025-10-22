Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Baby Demoni, de solo 7 años, habría presentido la muerte de su madre

La hija de Baby Demoni habría tenido un presentimiento antes de la muerte de su madre, según personas cercanas a la influencer.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El escalofriante presentimiento de la hija de Baby Demoni antes de su fallecimiento
La inquietante frase que dijo la hija de Baby Demoni antes de la muerte de su madre. (Foto referencia Freepik).

La historia detrás de la muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida como Baby Demoni en redes sociales, continúa estremeciendo a sus seguidores. Ahora, un nuevo y estremecedor detalle sale a la luz: su hija Oriana, de apenas 7 años, habría tenido un presentimiento sobre lo que estaba por ocurrir con su mamá.

¿Qué dijo la hija de Baby Demoni antes de que su mamá fuera hallada sin vida?

El mejor amigo de Baby Demoni, Robin Alexis Parra, conocido como La fresa más nea, reveló en el podcast Más allá del silencio, del periodista colombiano Rafael Poveda, diversos detalles sobre lo que ocurrió en las horas previas y posteriores a la muerte de la influenciadora.

así fue hallado el cuerpo sin vida de Baby Demoni
El estremecedor estado en que encontraron a Baby Demoni. (Foto referencia Freepik).

En medio de su relato, el joven mencionó una frase que, al parecer, la hija de Baby Demoni solía decirle a su mamá cada vez que esta debía salir de casa, incluso para hacer una diligencia mínima.

Según contó La fresa, en algunas ocasiones acompañó a Baby Demoni a la tienda, y la joven prefería dejar a su hija en casa para evitar exponerla. Sin embargo, a la menor no le gustaba quedarse sola, pues sentía que su mamá se alejaba de ella.

Revelan lo que dijo la pequeña hija de Baby Demoni frente al ataúd de su madre
Impactantes palabras de la hija de 7 años de Baby Demoni durante su despedida. (Foto referencia Freepik).

Por esa razón, la niña solía decirle en tono de pregunta, como si se tratara de una promesa, que nunca la fuera a abandonar.

“Ella y la niña tenían muy buena relación. Cuando íbamos a la tienda, en algunas ocasiones ella le decía a la niña que se quedara ahí, y la niña le decía: ‘Mami, tú no me vas a abandonar, ¿cierto?’ Y ella la abrazaba y le respondía: ‘No, mi amor, ¿qué te hace pensar eso?’ Luego la acostaba, asegurándole que nunca le iba a faltar”.

¿Cómo reaccionó la hija de Baby Demoni ante la noticia de su muerte?

En la misma conversación con Poveda, La fresa más nea reveló las palabras que la hija de Baby Demoni le mencionó durante la misa que se estaba realizando en honor a la influenciadora previo a su entierro.

Según comentó, la pequeña se encontraba en la puerta de la iglesia cuando él llegó al lugar, y tras saludarla ella expresó que ahora estaba sola: sin mamá y sin papá.

“Me dijo: ‘Hola, Fresa’, y se va girando y va diciendo: ‘no tengo papá, y ahora ya no tengo mamá’, y suspira y se termina de girar”.

