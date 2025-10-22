Mejor amigo de Baby Demoni revela que ha recibido amenazas tras su muerte

Robin Alexis Parra, mejor conocido como La fresa más nea, el mejor amigo de Baby Demoni, reveló que ha recibido amenazas tras la muerte de la influenciadora, un hecho que se suma a las incógnitas que aún rodean el caso.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocida artista de un paro cardiorrespiratorio

¿Quién está detrás de las amenazas que ha recibido el mejor amigo de Baby Demoni?

En conversación con el reconocido periodista colombiano Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, La fresa más nea compartió varios detalles sobre lo vivido con Baby Demoni horas antes de que fuera hallada sin vida, entre eso los altercados que tuvo con su pareja sentimental Miguel Ángel López, conocido como Samor.

El silencio de Samor tras la muerte de Baby Demoni: no asistió al funeral. (Foto referencia Freepik).

Pues según el relato de La fresa, Baby Demoni y Samor estaban discutiendo porque supuestamente el joven le había descubierto una infidelidad con él desatando así un fuerte enfrentamiento en el que los gritos eran protagonistas.

Artículos relacionados Viral Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe

En los audios expuestos por el joven, Samor lo acusaba de haberse metido en su relación sentimental pese a ser consciente de que él era gay.

“Muy enfermo de mi parte pensar eso, ¿no? No lo digo yo, lo dice la niña (la hija de Baby Demoni), y tranquilo, que hay pruebas. Sumercé no se preocupe”, se escucha decir a Samor en el audio.

Novio de ‘Baby Demoni’ la señaló de serle infiel con su mejor amigo. Foto | Freepik.

La fresa expresó que luego de esto, y durante su visita al hospital mientras Baby Demoni era atendida por profesionales de la salud, el joven habría tenido una actitud amenazante hacia él, por lo cual decidió dejar constancia de que, si algo le llegaba a pasar, Samor sería el culpable.

¿Qué dijo el mejor amigo de Baby Demoni sobre las supuestas amenazas que ha recibido?

Durante el podcast Más allá del silencio, La Fresa se expresó de manera contundente y responsabilizó directamente a la pareja sentimental de Baby Demoni, Miguel Ángel López, conocido como Samor. Además, dejó claro que jamás atentaría contra su propia vida.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón aclaró si Westcol emprendió acciones legales contra su hermana