Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

Una de las cantantes más reconocidas del país a nivel internacional es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, quien se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria musical en ser una de las voces más escuchadas por el éxito de melodías como: ‘Te felicito’, ‘La tortura’, ‘Antología’ y ‘TQG’.

Además, Shakira no solo ha acaparado la atención mediática en los últimos meses por el triunfo de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, sino que también por una nueva versión EP de una de sus canciones que la llevaron a la fama: ‘Hip’s Don’t lie’.

¿Por qué Shakira se volvió viral tras video con Beéle?

Esta es la canción viral de Shakira en la que colaboró con Beéle y Ed Sheran. | AFP: Angela Weiss

Es clave mencionar que en la actualidad Shakira se encuentra atravesando por un importante momento a nivel profesional tras celebrar los veinte años del lanzamiento de su icónica canción ‘Hip’s Don’t lie’.

Además, Shakira hace varias semanas dividió varias opiniones mediante las plataformas digitales al aparecer en un video junto a uno de los artistas del género urbano Beéle, en el que se reflejó que bailaban la canción de La Niña Emilia ‘Currucuchu’.

Sin duda, esta publicación generó una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales en el que se compartieron varios rumores acerca de que ambos artistas podrían fusionar sus talentos para una colaboración musical.

¿Qué dijo Beéle tras el nuevo lanzamieto de Shakira y Ed Sheeran? | AFP: Jason Koerner

¿Cuáles son los artistas con los que Shakira colaboró en nueva versión de ‘Hip’s Don’t lie’?

Recientemente, salió a la luz el video en el que Shakira celebró los veinte años de su reconocida canción ‘Hip’s Don’t lie’ con Ed Sheeran y Beéle.

Con base en esto, varios internautas han generado comentarios positivos al ver que Shakira busca llevar en alto las raíces de su país al realizar una nueva versión de este tema musical.

Por su parte, Beéle compartió, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, el grandioso momento que vivió junto a Shakira y Ed Sheeran.

Así también, se refleja en uno de los videos él detrás de cámaras del video que se convirtió en tendencia entre Beéle y Shakira, en donde se ve que tienen una buena amistad y disfrutaron de su trabajo en conjunto a Ed Sheeran.