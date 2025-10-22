¿Reconciliación a la vista? J Balvin y Residente vuelven a seguirse en redes

J Balvin volvió a hablar sobre uno de los momentos más polémicos de su carrera, su enfrentamiento con Residente, y en una conversación junto al actor Juan Pablo Raba, reflexionó sobre el pasado, su salud mental y el aprendizaje que ha tenido tras convertirse en padre.

Lo que más llamó la atención fue que, recientemente, los fans notaron que ambos músicos se volvieron a seguir en Instagram, lo que ha desatado rumores sobre una posible reconciliación.

¿Qué fue lo que desató el conflicto entre J Balvin y Residente?

La rivalidad entre los artistas comenzó en 2021, cuando Balvin expresó públicamente su inconformidad con los Latin Grammy, asegurando que la organización no valoraba lo suficiente al género urbano.

Residente respondió duramente, defendiendo el evento y el homenaje a Rubén Blades que se realizaría ese año, y en un video que se hizo viral, comparó la música de Balvin con un “carrito de hot dogs”, argumentando que, aunque sus canciones son populares, no tienen la calidad de los grandes exponentes de la música.

Lejos de quedarse callado, el paisa respondió con ironía publicando una foto junto a un carrito de perros calientes, alimentando aún más la polémica, y el conflicto escaló cuando Residente lanzó la BZRP Music Sessions #49, lanzó duras críticas hacia Balvin, generando millones de reproducciones en tiempo récord y consolidando uno de los enfrentamientos más mediáticos en la historia del reguetón.

¿Qué papel jugó la polémica por la canción de J Balvin?

Mientras el debate con Residente seguía generando titulares, J Balvin enfrentó otro episodio complejo por la controversia por el videoclip de su tema “P3rr*”, parte de su álbum José, en donde el video mostraba al cantante junto a mujeres afrodescendientes con correas y orejas de perro, lo que desató una ola de críticas por su contenido.

J Balvin recordó los difíciles momentos que vivió durante su enfrentamiento con Residente. | Foto AFP: Bridget BENNETT

La equidad de la Mujer publicó una carta abierta rechazando el material audiovisual, y aunque J Balvin eliminó el video de las plataformas, el daño a su imagen ya estaba hecho, por lo que Residente no dudó en incluir referencias a este episodio en su sesión con Bizarrap.

¿Cómo afectaron estos conflictos a J Balvin en lo personal?

J Balvin expresó que estos momentos de crisis pública coincidieron con una etapa muy dura en su vida emocional, en la que luchaba contra la ansiedad, la depresión y el alcohol, e incluso llegó a alejarse de su pareja, Valentina Ferrer, durante el embarazo de su hijo.

J Balvin sobre la verdad de su ruptura con Residente. (Foto: Kevin Winter / Getty Images / AFP)

Y aunque ni él ni Residente han confirmado una reconciliación, el simple hecho de haberse vuelto a seguir en redes deja abierta la puerta a un reencuentro musical que podría marcar una nueva era para ambos artistas.